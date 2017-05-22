search
22.05.2017 12:19

Πώς τίμησε την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων ο Νίκος Κουρκούλης – Με ποντιακά και την εικόνα της Παναγίας επί σκηνής (Video)

Επί σκηνής του νυχτερινού καταστήματος που τραγουδά μαζί με τον Πάνο Κιάμο στη Θεσσαλονίκη, τίμησε ο -ποντιακής καταγωγής- Νίκος Κουρκούλης την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων που συνέπεσε με την πρεμιέρα των εμφανίσεών τους στη συμπρωτεύουσα.
 
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Κουρκούλης κάλεσε το κοινό να κάνει ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια ο ίδιος τραγούδησε ποντιακά στην σκηνή, όπου εκεί εμφανίστηκαν δύο άντρες με παραδοσιακή στολή των Ποντίων και μία γυναίκα που κρατούσε την εικόνα της Παναγιάς. Μάλιστα, τόνισε ότι «ο Πόντος δεν πεθαίνει, ζει μέσα από εμάς».

