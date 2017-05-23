Μεσαίωνας: Δημόσιο μαστίγωμα δύο ανδρών στην Ινδονησία – Τιμωρήθηκαν επειδή ήταν γκέι (Video, σκληρές εικόνες)

Σκηνές βγαλμένες από μεσαιωνικό εφιάλτη κατέγραψαν οι κάμερες στην Ινδονησία, όπου δύο άνδρες δέχθηκαν δημόσια 83 (!) χτυπήματα με ραβδί, ως τιμωρία επειδή ήταν γκέι.

Η απίστευτη αυτή τιμωρία τους επιβλήθηκε από το θρησκευτικό δικαστήριο της επαρχίας Μπάντα Ατσέχ, της μόνης περιοχής στην Ινδονησία όπου εφαρμόζεται ο ισλαμικός νόμος της σαρία.

Two men have been caned 83 times in the Indonesian province of Aceh for having consensual sex https://t.co/af41Arh1ZL pic.twitter.com/KbY55s7Gb6 — dwnews (@dwnews) May 23, 2017

Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί στο σπίτι τους, και αφού πρώτα φυλακίστηκαν, στη συνέχεια τιμωρήθηκαν με αυτή την απάνθρωπη ποινή, όπως προβλέπει η σαρία.

Μάλιστα, εκπρόσωπος του θρησκευτικού συμβουλίου απέρριψε τις κατηγορίες για απάνθρωπη μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι η τιμωρία ήταν ένα «δημόσιο μάθημα».

(πηγή βίντεο: Deutsche Welle)