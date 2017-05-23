search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 13:03
23.05.2017 17:02

Μεσαίωνας: Δημόσιο μαστίγωμα δύο ανδρών στην Ινδονησία – Τιμωρήθηκαν επειδή ήταν γκέι (Video, σκληρές εικόνες)

Σκηνές βγαλμένες από μεσαιωνικό εφιάλτη κατέγραψαν οι κάμερες στην Ινδονησία, όπου δύο άνδρες δέχθηκαν δημόσια 83 (!) χτυπήματα με ραβδί, ως τιμωρία επειδή ήταν γκέι.

Η απίστευτη αυτή τιμωρία τους επιβλήθηκε από το θρησκευτικό δικαστήριο της επαρχίας Μπάντα Ατσέχ, της μόνης περιοχής στην Ινδονησία όπου εφαρμόζεται ο ισλαμικός νόμος της σαρία.

Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί στο σπίτι τους, και αφού πρώτα φυλακίστηκαν, στη συνέχεια τιμωρήθηκαν με αυτή την απάνθρωπη ποινή, όπως προβλέπει η σαρία.

Μάλιστα, εκπρόσωπος του θρησκευτικού συμβουλίου απέρριψε τις κατηγορίες για απάνθρωπη μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι η τιμωρία ήταν ένα «δημόσιο μάθημα».

(πηγή βίντεο: Deutsche Welle)

