Τα παραμορφωμένα πόδια του Σακίλ Ο Νιλ… τρόμαξαν το Τwitter! (Photos)

Μια… αηδιαστική έκπληξη επιφύλασσε στους τηλεθεατές ο πρώην άσος του NBA, Shaquille O’Neal, όταν αποφάσισε να δείξει ζωντανά στην κάμερα τα πόδια του.

Το στιγμιότυπο, που έχει γίνει viral, μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στον αγώνα μπάσκετ Κλίβελαντ Καβαλίερς- Μπόστον Σέλτικς, όπου ο πρώην μπασκετμπολίστας ήταν σχολιαστής.

Ο εκφωνητής ξαφνικά αναφώνησε: «Για δείτε αυτά τα νύχια», η κάμερα γύρισε προς τα πόδια του Ο Νιλ και όλοι έμειναν άναυδοι με το θέαμα.

Μάλιστα το θέαμα σχολίασε μέχρι και ο γιος του μπασκετμπολίστα. «Σκεφτείτε μόνο ότι βλέπω τα δάχτυλά του εδώ και 17 χρόνια…Έχω τρομάξει», έγραψε ο Shareef O’Neal, ακολουθώντας τα χιλιάδες σχόλια που έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής στο twitter.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Shaquille O’Neal δείχνει τα πόδια του, αφού το είχε κάνει και πέρυσι σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, προκαλώντας ανάλογες αντιδράσεις.