28.05.2017 12:25

Στο Κατάκολο οι πρόσφυγες που εντοπίστηκαν ανοιχτά της Πύλου

Στο Κατάκολο μεταφέρονται, σύμφωνα με το Λιμενικό, οι 41 πρόσφυγες που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Πύλου.

Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από τηλεφώνημα που έγινε στον ευρωπαϊκό αριθμό 112 όπου κάποιος δήλωσε ότι αρκετά άτομα επιβαίνουν σ’ ένα ιστιοφόρο και βρίσκονται σε δυσχερή θέση.

Πλωτά του Λιμενικού και ένα αεροσκάφος της δύναμης Frontex συμμετείχαν στις έρευνες και τελικά το ιστιοφόρο εντοπίστηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Κατακόλου. Συνοδεία πλωτού του Λιμενικού οδηγείται στο λιμάνι της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

