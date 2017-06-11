search
11.06.2017 11:23

Ο γάμος της Μάρως Λύτρα με Καναδό ομογενή- Το μήνυμά της στα παιδιά του (photos)

11.06.2017 11:23
Ξυλοδαρμός στον Βύρωνα: Σοκάρει ο πατέρας του θύματος - «Έστω και μισό λεπτό να συνεχιζόταν, τα χτυπήματα θα ήταν μοιραία» (Video) - Media

Για δεύτερη φορά ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας η τραγουδίστρια Μάρω Λύτρα.

Η 46χρονη πρώην παίκτρια του Fame Story παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της Θεόφιλο Παπαδόπουλο (Theo Pappas), έχοντας κοντά της αρκετούς συγγενείς αλλά και φίλους της.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Μόντρεαλ, υπό τις ευλογίες του π. Δ. Αντωνόπουλου.

Η Μάρω Λύτρα φόρεσε ένα εντυπωσιακό νυφικό με δαντέλα, ενώ ο γαμπρός επέλεξε ένα σκούρο μπλε κοστούμι.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μάρω με τον Τεό είναι αρκετά χρόνια μαζί, ενώ εκείνη λατρεύει και τα τρία παιδιά που έχει ο σύζυγός του από τον προηγούμενο γάμο του.

Η Μάρω είχε γράψει προ καιρό στο λογαριασμό της στο facebook για τον άντρα της ζωής της και τα παιδιά του: «Μπορεί να μην έχω παιδιά, αλλά στάθηκα τόσο πολύ τυχερή που ήρθαν τρία παιδιά στην ζωή μου που αγαπώ και λατρεύω σαν δικά μου. Μπαμπά Pappas και παιδιά σας αγαπώ! Σας ευχαριστώ, καταλαβαίνω ότι ο Θεός απάντησε στις προσευχές μου. Και ανυπομονώ να δω τα τρία αυτά παιδιά, τον John, τον Paul και την Amber να μεγαλώνουν και να είμαι μέρος της ζωής τους κι αυτά της δικής μου. Theo ήσουν πάντα ο Άγιος Βασίλης μου, είτε το ήξερες είτε όχι. Σε ευχαριστώ» .

