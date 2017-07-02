Τραγωδία στην Πέτρου Ράλλη – Σκοτώθηκε άνδρας σε τροχαίο

Την τελευταία το πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας άνδρας, νωρίς το πρωί της Κυριακής, στην οδό Πέτρου Ράλλη, στο ύψος της Νίκαιας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο οδηγό από το όχημά του. Αλλά όταν τον έβγαλαν από αυτό διαπίστωσαν πως ήταν νεκρός.