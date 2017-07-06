Αγεφύρωτες οι διαφορές: Στο κρισιμότερο σημείο οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά

Με δεδομένες τις αγεφύρωτες και εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις συνεχίστηκε για όγδοη ημέρα εδώ στο Κραν Μοντανά η Διάσκεψη για την επίλυση του κυπριακού. Την περασμένη Δευτέρα όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές κατέθεσαν τις προτάσεις τους και έκτοτε συναντώνται πρωί και απόγευμα χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να μετακινείται ούτε βήμα από τις αρχικές της θέσεις.

Στην απογευματινή συνεδρίαση της Τετάρτης και εν όψει της άφιξης την επομένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποφάσισε να κάνει το πρώτο βήμα, παρουσιάζοντας μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων, όπως δήλωσε προφορικά, στη Διάσκεψη τις οποίες έσπευσαν να απορρίψουν βγαίνοντας από την αίθουσα οι Τσαβούσογλου και Ακιντζί. Η Τουρκία με τις κινήσεις της αυτές αρνείται να συμμορφωθεί προς το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, και επιμένει στην τακτική της κωλυσιεργίας που ουδέν προσφέρει στη Διάσκεψη.

Η ελληνική πλευρά πέρα από την τουρκική αδιαλλαξία έχει να αντιμετωπίσει και του Άγγλους που επανήλθαν χθες σε υψηλότερο επίπεδο με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Άλαν Ντάνκαν που ευθυγραμμίστηκε με τις τουρκικές θέσεις. Η Τουρκία, παίζει όλο το παιχνίδι, και στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, αφήνοντας στο περιθώριο τον Μουσταφά Ακιντζί, που απλά συμφωνεί με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, καταρρίπτοντας τον μύθο, που κάποιοι καλλιέργησαν στην Κύπρο περί κυπριακής ιδιοκτησίας λύση.

Όλοι εδώ στο Κραν Μοντάνα έχουν διαπιστώσει ότι ο Μουσταφά Ακιντζί δεν αποφασίζει για κανένα θέμα και ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο κατακτητής, που παρά την έλευση των 43 χρόνων από την εισβολή και κατοχή, επιμένει να θέλει να διατηρήσει το ακέραιο τον επεμβατικό της ρόλο προκειμένου να μπορεί μονομερώς να αλωνίζει με τις κατοχικές της δυνάμεις στην Μεγαλόνησο.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει της συνομιλίες για το κυπριακό σε ένα βάθος χρόνου, μπορούν εύκολα να διαπιστώσουν, ότι κι αυτή τη φορά η αδηφάγος Τουρκία δεν θα συναινέσει σε μια συμβιβαστική βιώσιμη λύση. Και αυτό το αποτέλεσμα δεν συμβαίνει μόνο λόγω της ελλιπούς προετοιμασίας από την πλευρά του κάθε Άιντε, αλλά κυρίως λόγω της αδιαλλαξίας της Τουρκίας, που δεν αποδέχεται άλλη λύση παρά μόνο μία, που θα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της. Γιατί θεωρεί την Κύπρο, ως μέρος των γεωπολιτικών της συμφερόντων και γι αυτό γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της, τόσο το Διεθνές Δίκαιο όσο και όσα θεσμικά ισχύουν στην Ευρώπη, εδώ και 60 χρόνια προκειμένου να αποτρέψουν νέες συγκρούσεις στην Γηραιά Ήπειρο.

Η σύνοψη των αποτελεσμάτων, που ήταν στην ουσία τα όσα είπε προφορικά ο Γενικός Γραμματέας στην διάρκεια του δείπνου της περασμένης Παρασκευής, που καταγράφηκαν από τον Άιντε, αμφισβητήθηκε από την πλευρά των Τούρκων και δόθηκε ομηρική μάχη, προκειμένου να αλλάξουν σημεία του περιεχομένου τους.

Και να σκεφθεί κανείς ότι όσα ελέχθησαν από τον Γ.Γ. δεν έχουν δεσμευτικό περιεχόμενο και δεν αμφισβητήθηκαν την ώρα που τα είπε, από την πλευρά των εκπροσώπων της Άγκυρας. Ο Αντόνιο Γκουτέρες αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα θέματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές.

Συγκεκριμένα είπε ότι πρέπει να καταργηθούν τόσο το δικαίωμα της μονομερούς στρατιωτικής επέμβασης όσο και οι συνθήκες εγγυήσεων. Θέσεις οι οποίες ταυτίζονται τόσο με την πρόταση του Ν.Κοτζιά, όσο και με αυτήν των Ελληνοκυπρίων. Στο θέμα των στρατευμάτων κατοχής, μίλησε για ραγδαία μείωσή τους από την πρώτη ήμερα, που θα επιτευχθεί συμφωνία και την επαναφορά τους στα επίπεδα των συμφωνιών του ’60 δηλ. 650 Τούρκοι και 950 Έλληνες, για την αποχώρηση των οποίων, θα κληθούν να συμφωνήσουν οι πρωθυπουργοί Ελλάδας και Τουρκίας.

Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας αμφισβήτησε το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων και για να αντιδράσει, αφενός έκανε εμπρηστικές δηλώσεις χθες, μιλώντας για όνειρο των Ελλήνων που είναι η ολοκληρωτική απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων και η κατάργηση των εγγυήσεων και παράλληλα κάλεσε τον Γ.Γ. να επανέλθει το συντομότερο στο Κραν Μοντάνα, προκειμένου ο ίδιος να συντονίσει τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ο Γ.Γ. θα αφιχθεί την Πέμπτη σε μια ύστατη προσπάθεια να συμβιβαστούν τα ασυμβίβαστα.

Στο εδαφικό οι Τ/Κ σκοπίμως δεν το παρουσίασαν στις έγγραφες προτάσεις τους την περασμένη Δευτέρα, για το οποίο ο κ. Γκουτέρες έκανε ειδική αναφορά στην ομιλία του και ζήτησε προσαρμογή, προκειμένου να ικανοποιηθεί η Ελληνοκυπριακή πλευρά.

Οι θέσεις του Γ.Γ. στο περιουσιακό συνοψίζονται στην προτεραιότητα του χρήστη, στα υπό επιστροφή εδάφη και του σημερινού χρήστη στις περιοχές, που θα παραμείνουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Μίλησε για ακριβοδίκαιη μεταχείριση των Τούρκων υπηκόων (εποίκων) που θέλουν να παραμείνουν στην Κύπρο και για αποτελεσματική συμμετοχή των Τ/Κ στα όργανα της Διοίκησης. Αναφέρθηκε τέλος στο αίτημα των Τουρκοκυπρίων για την εκ περιτροπής Προεδρία, με δύο πενταετείς θητείες για Ε/Κ Πρόεδρο και μία για Τ/Κ ,που φαίνεται ότι θα αποδεχθεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Οι Ε/Κ έκαναν ήδη το πρώτο βήμα μένει να φανεί αν οι Τούρκοι θα μετακινηθούν από τις αδιάλλακτες θέσεις τους στα θέματα των εγγυήσεων της ασφάλειας και της απόσυρσης των κατοχικών στρατυμάτων. Σύντομα θα φανεί αν η αυριανή παρουσία Γκουτέρες θα μετακινήσει την Άγκυρα και αν θα υπάρξουν κάποιες συγκλήσεις.

Το βέβαιο είναι ότι λύση του κυπριακού δεν θα φανεί στο Κραν Μοντάνα. Το ζητούμενο είναι η φόρμουλα που θα βρεθεί, προκειμένου να κρατηθούν, έστω και με οξυγόνο, στη ζωή οι συνομιλίες, για να μην χρεωθούν μια ακόμη παταγώδη αποτυχία τα ΗΕ και να αποφύγει η κάθε πλευρά οι ευθύνες για την αποχώρηση από το τραπέζι των συνομιλιών…



Πηγή: mignatiou.com