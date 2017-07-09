search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2017 10:04

Alpha: Πράσινο φως στο «Σόι σου» για την επόμενη σεζόν!

09.07.2017 10:04
Alpha: Πράσινο φως στο «Σόι σου» για την επόμενη σεζόν! - Media

Η αγαπημένη σειρά του Alpha θα συνεχίσει για τέταρτη σεζόν!

 

Οι Τριανταφυλλαίοι και οι Χαμπέοι θριαμβεύουν και φέτος με τα στραβά και τα ωραία τους. Η σειρά έχει κερδίσει τους τηλεθεατές, σημειώνοντας υψηλές τηλεθεάσεις όχι μόνο στα πρωτότυπα επεισόδια αλλά και στις επαναλήψεις. Αξίζει να πούμε ότι «Το Σόι σου» στον Alpha είναι από τα λίγα τηλεοπτικά προγράμματα που αντιστέκεται απέναντι από τον τυφώνα Survivor.

Οι πολύ καλές τηλεθεάσεις, λοιπόν, το δυνατό καστ, η καλή χημεία μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες, οι καλοδουλεμένοι ρόλοι που θυμίζουν την… άγια ελληνική οικογένεια, οδήγησαν τους ιθύνοντες του Alpha στο να δώσουν το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν.

Για 4η χρονιά, ο Σάββας, η Λυδία, η Αλεξάνδρα, η Χαρούλα, ο Μενέλαος, ο Βαγγέλης, ο Κωνσταντίνος, η Όλγα, ο Διονύσης, ο Μιχάλης, η Μπέλα, ο Άρης, και η Αντωνία θα στρώνουν για άλλη μια χρονιά το οικογενειακό τους τραπέζι, με χορταστικές μερίδες γέλιου, γνώριμες ελληνικές σουρεάλ καταστάσεις, απολαυστικούς διαλόγους και θανατηφόρες ατάκες.

Πηγή: zappit.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pv5-premiere-2b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (photos)

mitsotakis_hislop_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μύκονος… παρεξηγήθηκε με μία φράση του Μητσοτάκη για τον τουρισμό της και ο δήμαρχος του ζητά να… ανακαλέσει

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

keratokonos
ΥΓΕΙΑ

Κερατόκωνος και Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία

Glenn-Close-new
ΣΙΝΕΜΑ

Κυκλοφόρησε το teaser του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» – Αγνώριστη η Γκλεν Κλόουζ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:12
pv5-premiere-2b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (photos)

mitsotakis_hislop_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μύκονος… παρεξηγήθηκε με μία φράση του Μητσοτάκη για τον τουρισμό της και ο δήμαρχος του ζητά να… ανακαλέσει

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

1 / 3