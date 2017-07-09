Alpha: Πράσινο φως στο «Σόι σου» για την επόμενη σεζόν!

Η αγαπημένη σειρά του Alpha θα συνεχίσει για τέταρτη σεζόν!

Οι Τριανταφυλλαίοι και οι Χαμπέοι θριαμβεύουν και φέτος με τα στραβά και τα ωραία τους. Η σειρά έχει κερδίσει τους τηλεθεατές, σημειώνοντας υψηλές τηλεθεάσεις όχι μόνο στα πρωτότυπα επεισόδια αλλά και στις επαναλήψεις. Αξίζει να πούμε ότι «Το Σόι σου» στον Alpha είναι από τα λίγα τηλεοπτικά προγράμματα που αντιστέκεται απέναντι από τον τυφώνα Survivor.

Οι πολύ καλές τηλεθεάσεις, λοιπόν, το δυνατό καστ, η καλή χημεία μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες, οι καλοδουλεμένοι ρόλοι που θυμίζουν την… άγια ελληνική οικογένεια, οδήγησαν τους ιθύνοντες του Alpha στο να δώσουν το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν.

Για 4η χρονιά, ο Σάββας, η Λυδία, η Αλεξάνδρα, η Χαρούλα, ο Μενέλαος, ο Βαγγέλης, ο Κωνσταντίνος, η Όλγα, ο Διονύσης, ο Μιχάλης, η Μπέλα, ο Άρης, και η Αντωνία θα στρώνουν για άλλη μια χρονιά το οικογενειακό τους τραπέζι, με χορταστικές μερίδες γέλιου, γνώριμες ελληνικές σουρεάλ καταστάσεις, απολαυστικούς διαλόγους και θανατηφόρες ατάκες.

Πηγή: zappit.gr