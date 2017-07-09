Θρίλερ με ζευγάρι στην Κρήτη: Δηλητηριώδη μανιτάρια σκότωσαν τη Ρωσίδα – Χαροπαλεύει ακόμα ο σύζυγός της

Το μυστήριο που γεννήθηκε στο Ηράκλειο με τον ξαφνικό θάνατο μιας 41χρονης τουρίστριας όταν έφτασε στα σκαλιά του ξενοδοχείου της προκάλεσαν ερωτήματα στις αρχές.

Παράλληλα, ο 45χρονος σύντροφός της βρίσκεται σε καταστολή αφού έχει υποστεί πολυοργανική ανεπάρκεια με τους γιατρούς να μην μπορούν να πουν με ακρίβεια τι προκάλεσε την κατάσταση αυτή.

Τελικά, όπως αποδείχθηκε το ζευγάρι από τη Ρωσία είχε καταναλώσει δηλητηριώδη μανιτάρια πριν ακόμα φύγουν από την πατρίδα τους για την Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για πολύ σπάνια δηλητηρίαση, τα συμπτώματα της οποίας εμφανίζονται δύο με τρεις ημέρες μετά την κατανάλωση των μανιταριών και είναι θανατηφόρα.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι αρχές από τα ιατρικά ευρήματα και την κατάθεση της 14χρονης κόρης του ζευγαριού που ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί τους, όπως και ο τρίχρονος γιος τους.

Τα παιδιά, ευτυχώς, δεν είχαν καταναλώσει τα συγκεκριμένα μανιτάρια και είναι καλά στην υγεία τους. Επέστρεψαν στη Ρωσία και βρίσκονται με τον παππού και την γιαγιά τους.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έφτασε στο Ηράκλειο μαζί με τα παιδιά του, στις 2 Ιουλίου.