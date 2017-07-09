search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 04:04
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2017 10:09

Θρίλερ με ζευγάρι στην Κρήτη: Δηλητηριώδη μανιτάρια σκότωσαν τη Ρωσίδα – Χαροπαλεύει ακόμα ο σύζυγός της

09.07.2017 10:09
Θρίλερ με ζευγάρι στην Κρήτη: Δηλητηριώδη μανιτάρια σκότωσαν τη Ρωσίδα – Χαροπαλεύει ακόμα ο σύζυγός της - Media

 

Το μυστήριο που γεννήθηκε στο Ηράκλειο με τον ξαφνικό θάνατο μιας 41χρονης τουρίστριας όταν έφτασε στα σκαλιά του ξενοδοχείου της προκάλεσαν ερωτήματα στις αρχές.

Παράλληλα, ο 45χρονος σύντροφός της βρίσκεται σε καταστολή αφού έχει υποστεί πολυοργανική ανεπάρκεια με τους γιατρούς να μην μπορούν να πουν με ακρίβεια τι προκάλεσε την κατάσταση αυτή.

Τελικά, όπως αποδείχθηκε το ζευγάρι από τη Ρωσία είχε καταναλώσει δηλητηριώδη μανιτάρια πριν ακόμα φύγουν από την πατρίδα τους για την Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για πολύ σπάνια δηλητηρίαση, τα συμπτώματα της οποίας εμφανίζονται δύο με τρεις ημέρες μετά την κατανάλωση των μανιταριών και είναι θανατηφόρα. 

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι αρχές από τα ιατρικά ευρήματα και την κατάθεση της 14χρονης κόρης του ζευγαριού που ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί τους, όπως και ο τρίχρονος γιος τους.

Τα παιδιά, ευτυχώς, δεν είχαν καταναλώσει τα συγκεκριμένα μανιτάρια και είναι καλά στην υγεία τους. Επέστρεψαν στη Ρωσία και βρίσκονται με τον παππού και την γιαγιά τους.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έφτασε στο Ηράκλειο μαζί με τα παιδιά του, στις 2 Ιουλίου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kallithea-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο – ντοκουμέντο με επίθεση σε ηλικιωμένη – Την τραβούσε από την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και την έριξε στο έδαφος

nauplio-tilefonikes-apates
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: 10χρονος έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε κατάσταση σοκ το παιδί, παρέδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του (Video)

egklimatiki-organosi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις – Τέσσερις συλλήψεις, σχεδόν 300.000 ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

rump mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή 180 μοιρών του Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον «κομμουνιστή» Μαμντάνι: «Νομίζω ότι θα έχετε έναν εξαιρετικό δήμαρχο»

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας: Μεγάλα ύψη βροχής σε Ιωάννινα και Πρέβεζα – Προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση σε πολλές περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 03:04
kallithea-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο – ντοκουμέντο με επίθεση σε ηλικιωμένη – Την τραβούσε από την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και την έριξε στο έδαφος

nauplio-tilefonikes-apates
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: 10χρονος έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε κατάσταση σοκ το παιδί, παρέδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του (Video)

egklimatiki-organosi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις – Τέσσερις συλλήψεις, σχεδόν 300.000 ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

1 / 3