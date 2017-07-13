search
13.07.2017 16:08

Φρίκη: Σκοτώθηκε πέφτοντας από αλεξίπτωτο – Η γυναίκα του βιντεοσκόπησε το θάνατό του (Video, σκληρές εικόνες)

Με τον πιο δραματικό τρόπο τελείωσαν οι διακοπές για έναν 70χρονο άνδρα, ο οποίος, κάνοντας αλεξίπτωτο θαλάσσης έπεσε από ύψος περίπου 40 μέτρων και σκοτώθηκε, μπροστά στα μάτια της έντρομης συζύγου του.

Το φρικτό περιστατικό συνέβη στην Ταϊλάνδη, όπου ο άτυχος Αυστραλός άνδρας έκανε διακοπές με τη σύζυγό του. Εκεί αποφάσισε να κάνει αλεξίπτωτο θαλάσσης, ενώ η γυναίκα του τον τραβούσε βίντεο, το οποίο και βρίσκεται στα χέρια των αρχών που ερευνούν το τραγικό δυστύχημα.

Από το βίντεο φαίνεται ότι ο άνδρας δένεται σωστά στο αλεξίπτωτο και όταν ανεβαίνει στον αέρα σηκώνει ευτυχισμένος τα δύο του χέρια και στη συνέχεια πέφτει στη θάλασσα από ύψος 40 μέτρων. Αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία πνοή του.

Οι αρχές, οι οποίες έχουν συλλάβει δύο άτομα από τη σχολή του θαλάσσιου αλεξίπτωτου, εικάζουν ότι όταν ο άτυχος άνδρας κατέβασε τα χέρια του, πρέπει να έλυσε κάποια ασφάλεια που τον κρατούσε δεμένο στο αλεξίπτωτο.

