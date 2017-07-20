H Δέσποινα Μοιραράκη με μπικίνι και χωρίς ρετούς σε παραλία στην Ελαφόνησο (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης περνάει η Δέσποινα Μοιραράκη με τον άντρα της ζωής της, Γιάννη Κοντούλη στα ελληνικά νησιά.
Με ένα μπικίνι στις αποχρώσεις του πράσινου, πιασμένα μαλλιά, γυαλιά ηλίου και ένα χαμόγελο που μαρτυρά την ευτυχία της, η Δέσποινα ποζάρει στο φωτογραφικό φακό του άντρα της. Η βασίλισσα της μπουχάρας αδιαφορώντας για τα φίλτρα, το ρετούς, την ευκρίνεια της φωτογραφίας την ανεβάζει και γράφει: «Η Φώτο είναι τραβηγμένη με αγάπη κ πολύ μεράκι από τον μοναδικά φωτογράφο: τον άντρα της ζωής μου ! “Captain” i love you!».
Πηγή: peoplegreece
