20.07.2017 15:59

H Δέσποινα Μοιραράκη με μπικίνι και χωρίς ρετούς σε παραλία στην Ελαφόνησο (Photo)

H Δέσποινα Μοιραράκη με μπικίνι και χωρίς ρετούς σε παραλία στην Ελαφόνησο (Photo)

 

Στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης περνάει η Δέσποινα Μοιραράκη με τον άντρα της ζωής της, Γιάννη Κοντούλη στα ελληνικά νησιά.

Με ένα μπικίνι στις αποχρώσεις του πράσινου, πιασμένα μαλλιά, γυαλιά ηλίου και ένα χαμόγελο που μαρτυρά την ευτυχία της, η Δέσποινα ποζάρει στο φωτογραφικό φακό του άντρα της. Η βασίλισσα της μπουχάρας αδιαφορώντας για τα φίλτρα, το ρετούς, την ευκρίνεια της φωτογραφίας την ανεβάζει και γράφει: «Η Φώτο είναι τραβηγμένη με αγάπη κ πολύ μεράκι από τον μοναδικά φωτογράφο: τον άντρα της ζωής μου ! “Captain” i love you!».

 

Πηγή: peoplegreece

