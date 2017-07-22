ΑΚΕΛ: Η μπάλα στην Κ.Ε. για υποψήφιο

Μετά την απόσυρση του ενδιαφέροντος του οικονομικού παράγοντα, Μάϊκ Σπανού, τον οποίο το ΑΚΕΛ είχε ανακοινώσει ότι θα προτείνει στη βάση του κόμματος ως υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου, συνέρχεται σήμερα η Κεντρική Επιτροπή έχοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, τις ακόλουθες επιλογές εν δυνάμει υποψηφίων:

– Σταύρος Μαλάς, ο οποίος το 2013 είχε περάσει στον δεύτερο γύρο, όπου έχασε από τον σημερινό πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη,

– Άντρος Κυπριανού, γ.γ. του ΑΚΕΛ

– Η κατάληξη σε υποψήφιο που θα μπορούσε, όπως λένε στελέχη του ΑΚΕΛ, να είναι «ο Κύπριος Μακρόν». Προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται λόγος για τον τέως πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ (Νεολαία του ΔΗΚΟ), Γιάννη Παναγιώτου. Επίσημη κρούση προς τον Γ. Παναγιώτου δεν έχει γίνει, αν και φαίνεται να υπήρξε προσέγγιση, χωρίς να ανοίξει ο ίδιος τα χαρτιά του, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει υποψηφιότητα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, το οποίο συνεδρίασε χθες για τρεις περίπου ώρες, δεν κατέληξε σε κάποια συγκριμένη εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή, ούτε υπάρχει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κάποια συγκεκριμένη λίστα ονομάτων. Η συζήτηση θα είναι ανοικτή και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις και εισηγήσεις για άτομα ως υποψήφιους, με δεδομένο ότι αυτοί θα πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τον υποψήφιο.

Δηλαδή, να είναι άτομο, το οποίο «πιστεύει στη λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, έχοντας ταυτόσημες θέσεις με το ΑΚΕΛ και σε θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής». Επίσης, να «μπορεί να συγκρουστεί με το κατεστημένο και τη διαφθορά και φυσικά να είναι εκλέξιμος». Κριτήριο επίσης θα είναι και η ηλικία του.

Σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, είτε θα υπάρξει κατάληξη σε ένα άτομο, είτε θα γίνει εισήγηση για πέραν του ενός ατόμου προς τη βάση ή κατευθείαν προς το έκτακτο παγκύπριο συνέδριο.

