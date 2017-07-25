Απίστευτο λάθος του ΕΦΚΑ: Το υπερταμείο «έκανε»… ομογενή την Αχτσιόγλου

Ένα απίστευτο λάθος του ΕΦΚΑ, του υπερταμείου κοινωνικής ασφάλισης, αποκάλυψαν τα Νέα, σε σχετικό ρεπορτάζ τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, από τα λάθη στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΦΚΑ δεν γλύτωσε ούτε η καθ’ ύλην αρμόδια υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.

Το δημοσίευμα, λοιπόν, αναφέρει ότι ο ΕΦΚΑ εμφανίζει την κ. Αχτσιόγλου στην κατηγορία των ομογενών χωρίς προφανώς να ισχύει κάτι τέτοιο.