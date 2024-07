Γνωστή δημοσιογράφος χαρίζει τα φάρμακα της εξωσωματικής-Έμαθε ότι είναι έγκυος 3 μέρες πριν

Σήμερα είναι η επετειος του γάμου μας με το αγόρι μου 8 χρόνια γάμου 8 χρόνια γεμάτα και αποφασίσαμε να μοιραστούμε μαζί σας μια ιστορια…Όλα ξεκίνησαν απο αυτά τα κουτιά πολλές απο εσας ξέρετε τι ειναι άλλες πάλι δεν τα χρειαστήκατε ποτε…Η κόρη μας Βασιλική ήρθε στην ζωή μας πριν περίπου απο 6μιση χρονια φυσιολογικά χωρις καμία προσπάθεια…μετά απο χρονια αποφασίσαμε οτι θελουμε ένα δεύτερο παιδάκι γιατί είχαμε να δώσουμε αγαπη και γιατί η ζωή περνάει πιο όμορφα όταν έχεις έναν αδερφό η μια αδερφή εκει λοιπόν καταλαβα οτι εγω εχω ένα πρόβλημα και δεν θα μπορούσα να κανω εύκολα ένα δεύτερο παιδάκι ο χρόνος δεν με έπαιρνε όποτε αποφασίσαμε να μπούμε στην διαδικασία της εξωσωματικής και το είπα παντού δεν ειναι κατι κολλητικό δεν ειναι κατι που πρέπει να κρύβετε…Μην ντρέπεστε να πείτε την αλήθεια…Έτσι λοιπόν είπαμε καταρχήν την αλήθεια στην Βασιλική της είπαμε όμως οτι δεν θα το βάλουμε κάτω και οτι θα κάνουμε οτι μπορούμε για να τα καταφέρουμε…Κάναμε ότι χρειάστηκε πήρα τα φάρμακα για να κανουμε την προσπάθεια μας και ενώ τα αγοράσαμε μετά απο 3 μερες ανακάλυψα οτι ο θεός μας εςτειλε αυτο που τόσο πολύ θέλαμε ένα μωράκι… Σκέφτηκα να επιστρέψω τα φάρμακα και να παρω πίσω τα χρήματα αλλα μετά απόφασισαμε με τον Πέτρο να χαρίσουμε αυτα τα φάρμακα σε μια γυναίκα που τα εχει απόλυτη ανάγκη γιατί για να τα πήραμε για καποιο λόγο ήρθαν στα χέρια μας…Έτσι αποφάσισα να σας γράψω την ιστορία μας για να βρω αυτήν την γυναίκα που θα της δώσω τα φάρμακα αλλα και για να Βοηθήσω αρκετές γυναίκες μεσα απο την δίκη μου ιστορία περίπου 3 χρονια παλέψαμε δεν το βάλαμε κάτω είπαμε την αλήθεια στο παιδι μας και στους φίλους μας μην ντρέπεστε να μιλήσετε η υπογονιμότητα δεν κολλάει και δεν ειναι ντροπή…τρία ευχαριςτω στον άντρα της ζωής που ήταν διπλα μου στα δύσκολα και δεν έχασε ποτε την πίστη του που με άντεξε στα πολυ δύσκολα στις αγωνιες στα νεύρα και στα κλάματα…στις 38 μερες που έμεινα στο κρεβατι σε εξετασεις πολυ δύσκολες στην κόρη μου Βασιλική που της είπαμε ολη την αλήθεια και μου έλεγε παντα μαμά εμείς είμαστε δυνατοι και θα τα καταφέρουμε αλλα πάνω απο όλα στην καλυτερη γιατρό του κόσμου Panayiota Varnava για την υπομονή την αντοχή την αγαπη τη στήριξη

