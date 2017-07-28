Τραγωδία στη Γαλλία: 16χρονη δεν είχε κάνει εμβόλιο για ιλαρά και πέθανε

Μια 16χρονη που δεν είχε εμβολιαστεί πέθανε στα τέλη Ιουνίου από ιλαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία Κοινωνικής Αρωγής και Νοσοκομείων της Μασσαλίας (AP-HM) επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία την οποία είχε επικαλεστεί την Τετάρτη η υπουργός Υγείας Αν Μπουζίν σε ομιλία της στο κοινοβούλιο.

Η AP-HM, που διαχειρίζεται τέσσερα νοσοκομεία στη Μασσαλία, ανέφερε ότι παρέλαβε την 16χρονη από ένα νοσοκομείο της Νίκαιας επειδή “εδώ έχουμε μια υπηρεσία εξειδικευμένη στις σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις”. Στις 13 Ιουνίου οι εξετάσεις έδειξαν ότι η έφηβη έπασχε από ιλαρά. “Η υγεία της επιδεινώθηκε και πέθανε στις 27 Ιουνίου”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, το κορίτσι δεν είχε εμβολιαστεί. Διαπιστώθηκε ότι είχε προσβληθεί από μια πολύ σπάνια και οξεία μορφή ιλαράς.

Ο θάνατος της 16χρονης συνέβη σε μια περίοδο που έχει αναζωπυρωθεί η δημόσια συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των παιδιών. Στις αρχές Ιουλίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο χρόνο τα υποχρεωτικά εμβόλια για τα βρέφη και τα νήπια θα αυξηθούν από 3 που είναι σε 11. Στους γονείς που δεν θα συμμορφωθούν μπορεί θεωρητικά να επιβληθεί πρόστιμο 3.750 ευρώ και φυλάκιση έξι μηνών.

Σήμερα, τρία εμβόλια είναι υποχρεωτικά στη Γαλλία: για τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και την πολυομυελίτιδα. Σε αυτά, θα προστεθούν τα εμβόλια κατά του κοκκύτη, της ιλαράς, της παρωτίτιδας, της ερυθράς, της ηπατίτιδας Β΄, του βακτηρίου του αιμόφιλου της γρίπης, του πνευμονιόκοκκου και του μηνιγγιόκοκκου C.

Πηγή: ΑΠΕ