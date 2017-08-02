Έκρηξη σε σχολείο στη Μιννεάπολη – Δύο αγνοούμενοι (Photo-Video)

Τουλάχιστον δύο άτομα αγνοούνται, όταν έκρηξη προκάλεσε την μερική κατάρρευση σχολείου στην Μιννεάπολη των ΗΠΑ, ενώ άλλα πέντε οδηγήθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος της πόλης, η έκρηξη μάλλον οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες και για έναν νεκρό, ωστόσο, στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι αναζητούνται δύο άτομα.

People are reportedly trapped after a school building collapsed due to possible natural gas leak in Minneapolis. https://t.co/gNfbDlMafu pic.twitter.com/0XTf9NEBEf — ABC News (@ABC) August 2, 2017

Ως αυτή την ώρα οι έρευνες συνεχίζονται για άλλα θύματα.

(πηγή βίντεο: ABC)