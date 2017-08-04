Νεκροί δυο τουρίστες – Μέθυσαν και πήδηξαν από καταρράκτη ύψους 600 μέτρων (Σκληρό Video)

Την τρομακτική στιγμή που δύο μεθυσμένοι τουρίστες σκαρφαλώνουν έναν φράχτη ασφαλείας και αστειεύονταν λίγα δευτερόλεπτα πριν βρουν τραγικό θάνατο, πέφτοντας από ύψος 600 μέτρων, κατέγραψε με την κάμερά του ένας φίλος τους.

Ο 26χρονος Ίμραν Γκαράντι και ο 21χρονος Πράταπ Ράθοντ επισκέφθηκαν με φίλους τους το φαράγγι στο Amboli Ghat, στη δυτική Ινδία.

Οι δύο νεαροί μέθυσαν και αστειέυονταν ενώ σκαρφάλωσαν τα προστατευτικά κάγκελα του φράχτη, δίπλα στον καταρράκτη του φαραγγιού. Οι φίλοι τους φώναζαν τρομοκρατημένοι, μην πιστεύοντας αυτό που έβλεπαν στα μάτια τους…

Τελικά οι νεαροί έπεσαν στο κενό. Τα πτώματά τους δεν έχουν βρεθεί ακόμα…

«Στο βίντεο, ο ένας νεαρός κρατάει ένα μπουκάλι με αλκοόλ και συζητάει με τον φίλο του. Μετά από λίγο, ο ένας πηδάει κολυμπάει στην μικρή λιμνούλα και βγαίνει έξω για να κάτσει δίπλα στον άλλο, στο κιγκλίδωμα. Υπάρχουν κι άλλοι παρόντες, καθώς ολόκληρη η κατάσταση ξεδιπλώνεται. Ωστόσο, είναι σε απόσταση», δήλωσε αστυνομικός για το περιστατικό.

Ο 26χρονος Ίμραν Γκαράντι

Ο 21χρονος Πράταπ Ράθοντ