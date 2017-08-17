Αστεροσκοπείο Αθηνών: Νέα δεδομένα για τις περιοχές που κατέστρεψε η πυρκαγιά

Νέα δεδομένα για τις περιοχές που κατέστρεψε η πυρκαγιά στον Κάλαμο έφερε στο «φως» έρευνα του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αστεροσκοπείου στη σελίδα του στο Facebook:

– Σχετικά με αυτόν το χάρτη

Η ταχεία χαρτογράφηση της καμένης έκτασης στην περιοχή του Καλάμου προήλθε από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων VIIRS, με ημερομηνία λήψης 16.8/2017. Η χωρική ανάλυση των δεδομένων είναι 375 μέτρα.

– Σχετικά με το γεγονός

Στις 13 Αυγούστου 2017 και ώρα 16:50 τοπική, το σύστημα FireHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανίχνευσε για πρώτη φορά την πυρκαγιά στον Κάλαμο Αττικής. Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω της μεταβλητότητας του ανέμου, του είδους της βλάστησης και της ποσότητας της καύσιμης ύλης, και του ανάγλυφου της περιοχής. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15 Αυγούστου αργά το απόγευμα.

– Επιπτώσεις

Συνολικά, κάηκαν 3,900 εκτάρια δασικής και αγροτικής γης. Αναλυτικά στοιχεία για τις καμένες εκτάσεις παρουσιάζονται στον ένθετο πίνακα.

Κατηγορίες κάλυψης Γης -Καμμένη έκταση (εκτάρια)

– Διακεκομένη αστική δόμηση: 10

– Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη: 312

– Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας: 146

– Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης: 829

– Δάσος κωνοφόρων: 522

– Σκληροφυλλική βλάστηση: 554

– Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις: 1538

– Σύνολο: 3.912

Σημειώνεται ότι (1 εκτάριο ισούται με 10 στρέμματα).

Δορυφορική χαρτογράφηση των καμμένων εκτάσεων σε Αττική και Ζάκυνθο

Ξεκίνησε εδώ και λίγες ώρες η διαδικασία της «επόμενης μέρας» για τις μεγάλες πυρκαγιές, κυρίως της βορειοανατολικής Αττικής και της Ζακύνθου.

Με εντολή του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Καπάκη, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αποκατάστασης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας, απέστειλε το μεσημέρι αίτημα στην ΕΕ για ενεργοποίηση του δορυφορικού συστήματος «Κοπέρνικος» προκειμένου να χαρτογραφηθούν άμεσα και να αποτυπωθούν δορυφορικά οι πληγείσες περιοχές των Δήμων Ωρωπού- Μαρκοπούλου και Ζακύνθου και να προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά τις πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, από τους δορυφόρους του συστήματος «Κοπέρνικος» θα χαρτογραφηθούν οι περίμετροι των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, προκειμένου να αποτυπωθεί η ακριβής έκταση που καταστράφηκε.

Στη συνέχεια, από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΠΠ, που έχει τον συντονισμό αυτής της διαδικασίας, θα ενημερωθούν τα υπουργεία και οι φορείς, όπως ο ΕΛΓΑ, η Δασική Υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, κλπ, οι οποίοι θα φροντίσουν για αγροτικές αποζημιώσεις, κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων, αντιπλημμυρικά έργα και έργα για κατολισθήσεις, καθώς και παρεμβάσεις μέσα σε ρεματιές, καθώς και ό, τι άλλο απαιτείται για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν μετά από πυρκαγιές.

Αναφερόμενος στο σύστημα «Κοπέρνικος» και την μεγάλη χρησιμότητά του, ο διευθυντής Σχεδιασμού και Αποκατάστασης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, Φοίβος Θεοδώρου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Πρόκειται για ένα εργαλείο, το οποίο αποδίδει χαρτογραφικά προϊόντα, από ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, στα οποία αποτυπώνονται οι πληγείσες εκτάσεις. Τα δεδομένα αυτά τα διαθέτουμε στην συνέχεια στους εμπλεκόμενους φορείς, που έχουν αρμοδιότητα στο έργο της αποκατάστασης και καταγραφής των ζημιών, καθώς και στον προγραμματισμό έργων και δράσεων που συνδέονται με νέους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της πυρκαγιάς».

Όπως είπε ο κ. Θεοδώρου, το σύστημα «Κοπέρνικος» διατίθεται δωρεάν από την ΕΕ και χρησιμοποιήθηκε και πάλι, πέρυσι και πρόπερσι, στην Θάσο, τη Χίο και σε άλλες περιοχές που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές.

Τα αποτελέσματα, ανάλογα με την στιγμή που περνούν οι δορυφόροι, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα, πάνω από τη χώρα μας, μπορεί να είναι διαθέσιμα ακόμα και μέσα σε ένα 24ωρο.