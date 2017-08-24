Καλαμάτα: Πρόταση γάμου από τον αέρα με αλεξίπτωτο πλαγιάς (video)

Την πρόταση γάμου από ψηλά δέχθηκε νεαρή στην Καλαμάτα, όταν ο νεαρός, αγαπημένος της, αφού πέταξε με αλεξίπτωτο πλαγιάς, προσγειώθηκε στην παραλία της Καλαμάτας και έγραψε στην άμμο «ΜΕ ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΑΙ;» περιμένοντας την αγαπημένη του να προσγειωθεί και αυτή στον ίδιο χώρο.

Η νεαρή κοπέλα κάνοντας και αυτή την πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς είδε από ψηλά την πρόταση γάμου του αγοριού της και αφού προσγειώθηκε δέχθηκε την πρόταση και δια στόματος .

Είπε φυσικά ΝΑΙ!

Πηγή: messinianews.gr