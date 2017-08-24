Καλαμάτα: Πρόταση γάμου από τον αέρα με αλεξίπτωτο πλαγιάς (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την πρόταση γάμου από ψηλά δέχθηκε νεαρή στην Καλαμάτα, όταν ο νεαρός, αγαπημένος της, αφού πέταξε με αλεξίπτωτο πλαγιάς, προσγειώθηκε στην παραλία της Καλαμάτας και έγραψε στην άμμο «ΜΕ ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΑΙ;» περιμένοντας την αγαπημένη του να προσγειωθεί και αυτή στον ίδιο χώρο.
Η νεαρή κοπέλα κάνοντας και αυτή την πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς είδε από ψηλά την πρόταση γάμου του αγοριού της και αφού προσγειώθηκε δέχθηκε την πρόταση και δια στόματος .
Είπε φυσικά ΝΑΙ!
Πηγή: messinianews.gr
