Το Fox News σταματάει να εκπέμπει στη Βρετανία

Τo κανάλι του Fox News βγήκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Μεγάλης Βρετανίας, αφού ο ιδιοκτήτης του Ρούπερτ Μέρντοχ και οι γιοι του το απέσυραν.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανακοίνωσε ότι το κανάλι δεν θα μεταδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποτυχία του να προσελκύσει το βρετανικό τηλεοπτικό κοινό.

«Το Fox News επικεντρώνεται στην αγορά των ΗΠΑ και έχει σχεδιαστεί για το αμερικανικό κοινό και κατά συνέπεια, είχε κατά μέσο όρο μερικές χιλιάδες τηλεθεατές την ημέρα στη Μ. Βρετανία. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι προς το συμφέρον μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε το κανάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο», επισημαίνει το τηλεοπτικό δίκτυο στην ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία 21st Century Fox (FOX) ανέφερε ότι η τελευταία μετάδοση του καναλιού στη Μ. Βρετανία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 16.00 (τοπική ώρα).