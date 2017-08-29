search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 19:45
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2017 16:23

Το Fox News σταματάει να εκπέμπει στη Βρετανία

29.08.2017 16:23
Το Fox News σταματάει να εκπέμπει στη Βρετανία - Media

 

Τo κανάλι του Fox News βγήκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Μεγάλης Βρετανίας, αφού ο ιδιοκτήτης του Ρούπερτ Μέρντοχ και οι γιοι του το απέσυραν.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανακοίνωσε ότι το κανάλι δεν θα μεταδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποτυχία του να προσελκύσει το βρετανικό τηλεοπτικό κοινό.

«Το Fox News επικεντρώνεται στην αγορά των ΗΠΑ και έχει σχεδιαστεί για το αμερικανικό κοινό και κατά συνέπεια, είχε κατά μέσο όρο μερικές χιλιάδες τηλεθεατές την ημέρα στη Μ. Βρετανία. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι προς το συμφέρον μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε το κανάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο», επισημαίνει το τηλεοπτικό δίκτυο στην ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία 21st Century Fox (FOX) ανέφερε ότι η τελευταία μετάδοση του καναλιού στη Μ. Βρετανία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 16.00 (τοπική ώρα).

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alpha-mega-new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (23/9), αλλά με βραχεία κεφαλή

sergei_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Λαβρόφ-Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Video)

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

lena karastamati
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας που είχε γίνει viral για το στυλ της

kimmel
MEDIA

Ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ συγκέντρωσε περισσότερες από 15 εκατ. προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 19:44
alpha-mega-new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (23/9), αλλά με βραχεία κεφαλή

sergei_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Λαβρόφ-Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Video)

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

1 / 3