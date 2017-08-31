Αυτό είναι το Lego με τα περισσότερα κομμάτια (Photos)

Μέχρι πριν από λίγο καιρό, το μοντέλο της Lego με τα περισσότερα τουβλάκια ήταν ένα ομοίωμα του Ταζ Μαχάλ: για να το φτιάξει κανείς θα έπρεπε θα συνδέσει μεταξύ τους 5.922 κομμάτια.

Πριν από αυτό, το μοντέλο με τα περισσότερα κομμάτια ήταν το «Millenium Falcon» από τη σειρά ταινιών Star Wars, το οποίο αποτελούταν από μόλις 5.197 κομμάτια. Πλέον, όμως, η Lego ξεπέρασε τον εαυτό της.

Η νέα συλλεκτική έκδοση του «Millenium Falcon» αποτελείται από 7.541 κομματάκια, τα οποίο όποιος το αγοράσει θα πρέπει να συνδέσει για να φτιάξει το εμβηματικό διαστημόπλοιο του Χαν Σόλο.

Ωστόσο, προτού αρχίσει την κατασκευή, θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει το μοντέλο, το οποίο θα τον κάνει φτωχότερο κατά -αισίως- 800 δολάρια.

Nα σημειωθεί πάντως ότι η προηγούμενη συλλεκτική έκδοση του μοντέλου -η οποία δεν παράγεται εδώ και χρόνια…- πλέον πωλείται προς τιμές που ξεπερνούν ακόμα και τα 5.000 δολάρια.