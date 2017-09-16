«Θερίζει» η ιλαρά! 50 περιστατικά μέσα σε 15 μέρες – Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η ιλαρά στη χώρα μας, μετά από πολλές δεκαετίες.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων εργαστηριακά περιστατικών ιλαράς στην Ελλάδα, που δηλώθηκαν στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων από τον περασμένο Μάιο έως και σήμερα, αγγίζει πλέον τα 150, εκ των οποίων τα 50 φαίνεται να έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, αν σκεφτεί κανείς ότι την τριετία 2014-2016 είχαν καταγραφεί μόλις δύο περιστατικά στη χώρα μας.

Οι ειδικοί επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη έγκαιρου και πλήρους εμβολιασμού των παιδιών έναντι της ιλαράς, καθώς λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητάς της είναι ένα νόσημα στο οποίο εύκολα μπορεί να καταγραφεί επιδημική έξαρση, όταν πέσουν τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

Έξαρση της ιλαράς συνήθως παρατηρείται τους χειμερινούς μήνες, που σημαίνει ότι τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν τώρα. Ειδικότερα, οι γονείς θα πρέπει να φροντίσουν για τον έγκαιρο και πλήρη εμβολιασμό των παιδιών και με τις δύο δόσεις του εμβολίου.

Τι φταίει για την επανεμφάνιση

Ο ιατρικός κόσμος θεωρεί επικίνδυνη την αναζωπύρωση της ιλαράς και αναγνωρίζουν ως βασικό υπεύθυνο το κίνημα του αντιεμβολιασμού.

«Οι συνέπειες του αντιεμβολιαστικού κινήματος, τα πλοκάμια του οποίου έχουν φθάσει μέχρι την Ελλάδα, έκαναν την εμφάνισή τους», αναφέρει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος ζητεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας να εντείνουν τις προσπάθειες ενημέρωσης του πληθυσμού για τον εμβολιασμό, προκειμένου να μην εξαπλωθεί η νόσος.