ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 19:17
18.09.2017 05:43

Μετά την «Ίρμα» και τον «Χοσέ» τώρα και η «Μαρία» απειλεί την Καραϊβική

18.09.2017 05:43
Σε κυκλώνα ενισχύθηκε -όπως αναμενόταν- η τροπική καταιγίδα Μαρία και κατευθύνεται προς την Καραϊβική, νησιά της οποίας υπέστησαν ήδη μεγάλες καταστροφές από τον κυκλώνα Ίρμα, με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 125 χλμ. την ώρα, ανακοίνωσε την Κυριακή το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.
 
Στις 00:00 (ώρα Ελλάδας), η Μαρία είχε ήδη ενισχυθεί σε κυκλώνα κατηγορίας 1, της κατώτερης βαθμίδας της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, και το μάτι του φαινομένου απείχε 225 χλμ. βορειοανατολικά των Μπαρμπάντος, σύμφωνα με το NHC.
 
«Βάσει της πρόβλεψης της πορείας του, το μάτι του κυκλώνα Μαρία αναμένεται να περάσει πάνω από τις Προσήνεμες Νήσους το βράδυ της Δευτέρας και την Τρίτη από το βορειοανατολικό άκρο της Καραϊβικής Θάλασσας», διευκρίνισε το NHC.
 
(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
