ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 19:18
20.09.2017 05:18

Κόλαση στην Καραϊβική: Η «Μαρία» απειλεί το Πουέρτο Ρίκο

Η Μαρία, ο δεύτερος κυκλώνας κατηγορίας 5 που πλήττει την Καραϊβική μέσα στον Σεπτέμβριο, στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον ενός ανθρώπου στη Γουαδελούπη και πλέον πλήττει το Σεντ Κρουά στις αμερικανικές Παρθένες Νήσους, ενώ απειλεί επίσης το Πουέρτο Ρίκο, αφού προκάλεσε τεράστιες υλικές καταστροφές στη μικροσκοπική Δομίνικα.
 
Το μάτι του κυκλώνα, ο οποίος παραμένει στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, βρισκόταν πριν από λίγο περίπου 35 χλμ. νοτιοανατολικά του Σεντ Κρουά, με ανέμους ταχύτητας 280 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).
 
Το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στις Παρθένες Νήσους, προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι του NHC.
 
Η περιοχή επλήγη πριν από λίγες ημέρες από τον κυκλώνα Ίρμα, μια από τις πιο σφοδρές καταιγίδες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό.
 
Ο κυκλώνας Ίρμα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε πολλά μικρά νησιά, ανάμεσά τους στη Μπαρμπούντα, στα νησιά του Αγίου Θωμά και του Αγίου Ιωάννη των Παρθένων Νήσων.
 
Προκάλεσε επίσης τεράστιες καταστροφές στην Κούβα και στη Φλόριντα. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων ανήλθε σε τουλάχιστον 84 νεκρούς.
 
Στο Σεντ Κρουά, που δεν επλήγη από τον κυκλώνα Ίρμα την 6η Σεπτεμβρίου, ζουν περίπου 55.000 μόνιμοι κάτοικοι, περίπου οι μισοί από το σύνολο του πληθυσμού των Παρθένων Νήσων.
 
Ο κυκλώνας Μαρία θα περάσει από το Πουέρτο Ρίκο την Τετάρτη και βόρεια από τις βορειοανατολικές ακτές της Δομινικανής Δημοκρατίας το βράδυ της Τετάρτης και την Πέμπτη, σύμφωνα με το NHC.
 
Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει εκτίμηση του εάν ο κυκλώνας Μαρία θα πλήξει τις ηπειρωτικές ΗΠΑ καθώς θα κινείται προς βορρά.
 
(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
