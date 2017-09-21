Συναγερμός στο ΚΕΕΛΠΝΟ – Κρούσματα ιλαράς σε νοσοκομειακούς γιατρούς στην Αθήνα

Τουλάχιστον έξι γιατροί μεγάλων δημοσίων νοσοκομείων της Αθήνας έχουν προσβληθεί από τον ιό της ιλαράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι γιατροί είναι νέοι σε ηλικία –γεννηθέντες μετά το 1970– που σημαίνει ότι ή ήταν ανεμβολίαστοι ή είχαν κάνει κατά την παιδική ηλικία μόνο μια δόση του εμβολίου που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή (το πρώτο εμβόλιο για την ιλαρά ήταν μονοδύναμο και τα παιδιά δεν έκαναν δύο δόσεις όπως σήμερα).

Οι υγειονομικές αρχές έχουν σημάνει συναγερμό καθώς το τελευταίο τετράμηνο δηλώθηκαν περίπου 160 περιστατικά ιλαράς – εκ των οποίων τα 60 τις τελευταίες 17 μέρες. Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα τρία χρόνια είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα, συνολικά, μόλις δύο περιστατικά. Οι αρμόδιοι κάνουν λόγο για επιδημική έξαρση και καλούν όλους όσοι είναι ανεμβολίαστοι να θωρακιστούν έναντι του ιού και να μην υποτιμούν αυτή την ιδιαιτέρως μεταδοτική νόσο. Μάλιστα, αναφέρουν ότι η κατάσταση αναμένεται να δυσκολέψει και τα κρούσματα να πολλαπλασιαστούν με την πρώτη αλλαγή του καιρού.

Ήδη κινητές μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ επισκέφθηκαν τους καταυλισμούς της Αττικής για τον εμβολιασμό των παιδιών. Το σχέδιο αναμένεται να επεκταθεί στους καταυλισμούς της υπόλοιπης χώρας.