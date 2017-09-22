search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 20:03
22.09.2017 11:20

Συναγερμός στο Παίδων: Κρούσμα ιλαράς με επιπλοκές σε νοσηλεύτρια

Στα φαρμακεία χιλιάδες αντιγριπικά εμβόλια - Ποιο το κόστος χωρίς ιατρική συνταγή - Media

 

Νέο κρούσμα ιλαράς σημειώθηκε στη χώρα μας. Αυτή τη φορά θύμα είναι μια νοσηλεύτρια στο Παίδων η οποία μάλιστα νοσηλεύεται σε με επιπλοκές. Το θέμα έφερε στο φως ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ. Ολόκληρο το ανακοινωθέν είναι το εξής: 

Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα στην Ιλαρά

Μία Νοσηλεύτρια νοσηλεύεται με επιπλοκές της Ιλαράς στο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.
Μία γιατρός στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ είναι καλά στην υγεία της

Εντοπίστηκαν δύο νέα κρούσματα ιλαράς σε επαγγελματίες υγείας Νοσοκομείων. Μία γιατρός στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ (Αύγουστος) και μία Νοσηλεύτρια στο Παίδων ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, η οποία νοσηλεύεται με επιπλοκές στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Παροιμιώδης είναι η αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας για την επιδημική έξαρση της ιλαράς. Δεν ελήφθη κανένα μέτρο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων έως σήμερα δεν ενημέρωσαν το προσωπικό, τους Γιατρούς και Νοσηλευτές για την επιδημική έξαρση της ιλαράς και δεν σύστησαν κανένα μέτρο προφύλαξης. Εφημερεύουν Νοσοκομεία χωρίς να διαθέτουν υγειονομικό υλικό, μάσκες και γάντια. Αν είναι δυνατόν. Πώς να αντιμετωπίσουν την επιδημία που μας απειλεί.
Πώς να προφυλαχθεί το προσωπικό.
 

Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Δρομοκαϊτειο, Δαφνί, τα οποία εφημερεύουν προσέρχονται ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που μπορούν να νοσούν από Ιλαρά, για εξέταση και εισαγωγή με εισαγγελική παραγγελία. Και όμως το προσωπικό δεν λαμβάνει κανένα μέτρο προφύλαξης!!! Δεν έχουν σχετικές οδηγίες!!!
 

Το ίδιο και στα Γενικά Νοσοκομεία. Γι’ αυτό κινδυνεύουν Ασθενείς και προσωπικό. Δεν υλοποιούνται ούτε στο ελάχιστο οι οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ καθ’ ότι τα Νοσοκομεία δεν διαθέτουν υγειονομικό υλικό, δεν διαθέτουν αντιδραστήρια για έλεγχο αντισωμάτων ιλαράς και δεν διαθέτουν εμβόλια. Επιτέλους ας ξυπνήσει το Υπουργείο Υγείας πριν είναι αργά. Εξ’ άλλου πλεονασματικά είναι τα Νοσοκομεία κατά τον κ.Πολάκη.

