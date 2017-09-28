Ξανθός: «Δεν εφησυχάζουμε, είμαστε σε εγρήγορση για τα κρούσματα ιλαράς»

«Δεν εφησυχάζουμε, είμαστε σε εγρήγορση και εφαρμόζουμε τις οδηγίες, που μας δίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, με βάση τον μεταβαλλόμενο επιδημιολογικό χάρτη της ιλαράς στη χώρα μας και στην Ευρώπη» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm», για την επιδημική έξαρση της ιλαράς και στην Ελλάδα.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί περί τα 170 κρούσματα ιλαράς στην Ελλάδα, «ευτυχώς χωρίς κανένα από αυτά να έχει σοβαρές επιπλοκές ή να είναι θανατηφόρο», σε αντίθεση με χώρες όπως η Ρουμανία ή Ιταλία όπου έχουν καταγραφεί χιλιάδες κρούσματα, ενώ «είναι θετικό ότι αυτή την περίοδο έχει αναπτυχθεί μία μεγαλύτερη ευαισθησία στην κοινή γνώμη για τα οφέλη του εμβολιασμού».

«Θεωρούν οι επιστήμονες ότι σε μεγάλο βαθμό η επιδημική έξαρση της ιλαράς οφείλεται στην επιρροή στον πληθυσμό του λεγόμενου αντιεμβολιαστικού κινήματος, μιας αμφισβήτησης της αξίας των εμβολιασμών. Ευτυχώς αυτές οι απόψεις στη χώρα μας δεν έχουν ακόμη ισχυρή επιρροή» είπε ο κ. Ξανθός, επισημαίνοντας πως στην Ελλάδα η εμβολιαστική κάλυψη αντιστοιχεί στο 96% του γενικού πληθυσμού, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε πως το υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει στοχευμένες παρεμβάσεις σε ειδικές ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπου παρατηρούνται τα κρούσματα, καθώς σε αυτές το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης είναι πολύ χαμηλό.

«Από τα μέχρι στιγμής δηλωθέντα κρούσματα περίπου το 80% αφορά παιδικούς πληθυσμούς Ρομά, παιδιά κάτω των 10 ετών. Έχουμε κάνει με κινητή ομάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ πάνω από 1.500 εμβόλια σε καταυλισμούς Ρομά στο Λεκανοπέδιο και υπάρχει ένα πρόγραμμα, για να επεκταθούν αυτές οι δράσεις και στους καταυλισμούς στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα μέσα στον Οκτώβρη» ανέφερε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «πολύ δραστική παρέμβαση, διότι είναι στον πυρήνα της διασποράς της νόσου στη χώρα».

Ο κ. Ξανθός επισήμανε πως μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα σε προσφυγικό καταυλισμό «επειδή ακριβώς από τις αρχές του 2016, όταν ήταν ακόμη ανοιχτή η Ειδομένη, είχε προηγηθεί μία πολύ συστηματική προσπάθεια να εμβολιαστεί ο παιδικός προσφυγικός πληθυσμός στα camps σε όλη τη χώρα».

«Ποιοι και πότε πρέπει να εμβολιαστούν»

Σε ό,τι αφορά τις κατευθύνσεις που έχει δώσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό του πληθυσμού για την πρόληψη της ιλαράς ο κ. Ξανθός διευκρίνισε:

-Στα παιδιά η πρώτη δόση του εμβολίου της ιλαράς μετατίθεται νωρίτερα –από την ηλικία των 15 μηνών, πάει στους 12 μήνες. Σε συντομότερο διάστημα από το αρχικά προβλεπόμενο γίνεται και η δεύτερη δόση, ήτοι στο τρίμηνο από την πρώτη δόση.

-Στους ενήλικες που έχουν γεννηθεί πριν το 1970 και δεν έχουν νοσήσει για να έχουν φυσική ανοσία, εφόσον στο περιβάλλον τους έχουν εμφανιστεί κρούσματα, ή η δουλειά τους τούς φέρνει σε επαφή με κόσμο, ο οποίος μπορεί να είναι επίνοσος, συστήνεται να ελέγξουν αν έχουν εμβολιαστεί και αν δεν έχουν κάνει και τις δύο δόσεις να κάνουν και συμπληρωματική δόση.

-Οι ανασφάλιστοι μπορούν να συνταγογραφούν τα εμβόλια δωρεάν, μέσω ειδικής φόρμας στο σύστημα συνταγογράφησης μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους.

«Οι ανασφάλιστοι πολίτες, εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, με τον νόμο 4368/2016 έχουν ισότιμη αντιμετώπιση και ισότιμη φροντίδα στο δημόσιο σύστημα υγείας, όπως οι ασφαλισμένοι πολίτες. Η συνταγογράφηση των εμβολίων μπορεί να γίνει από τις δημόσιες δομές -τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία, τα ΠΕΔΥ, τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει θέμα επιβάρυνσης οικονομικής, είναι μηδενική η συμμετοχή στα εμβόλια και αυτό που είναι η μέριμνά μας, είναι να υπάρξει η επάρκεια που απαιτείται και στα φαρμακεία και στις φαρμακαποθήκες και γενικότερα στην ελληνική αγορά», τόνισε ο υπουργός.

«Υπάρχει απόθεμα 100.000 εμβολίων και θα διπλασιαστεί»

Σε ό,τι αφορά το απόθεμα των εμβολίων για την πρόληψη της ιλαράς ο κ. Ξανθός διευκρίνισε ότι το υπουργείο είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις φαρμακαποθήκες και τις βιομηχανίες οι οποίες τα εισάγουν. «Το απόθεμα αυτή τη στιγμή καλύπτει απολύτως τις τρέχουσες ανάγκες, αυτό είναι απολύτως σαφές» διαβεβαίωσε, γνωστοποιώντας ότι «έχουν δεσμευθεί οι εταιρείες ότι θα διπλασιάσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα τις υπάρχουσες σήμερα ποσότητες, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή γύρω στις 100.000».

Κληθείς να σχολιάσει στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, σχετικά με τη χορήγηση ψευδών βεβαιώσεων εμβολιασμού από παιδιάτρους ο κ. Ξανθός είπε: «Δεν αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα αυτού του πράγματος, με την έννοια ότι σήμερα δεν υπάρχει προϋπόθεση στη χώρα μας να είναι κάποιο παιδί εμβολιασμένο σε όλο το φάσμα του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών, π.χ. για να εγγραφεί στο σχολείο […] Οι παιδίατροι, εάν πραγματικά τηρούν την επιστημονική δεοντολογία και τις κατευθύνσεις που δίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μπορούν να πείσουν και τους πλέον αμφισβητούντες για την αξία των εμβολιασμών, ότι είναι μία επένδυση στη δημόσια υγεία και άρα και στην προστασία της υγείας των παιδιών τους το να είναι μέσα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει ένα τείχος απέναντι σε λοιμώξεις και επιδημίες, που είχαμε ξεχάσει εδώ και πολλά χρόνια».

«Μεταφέρεται άμεσα εξοπλισμός στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης»

Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ο κ. Ξανθός διευκρίνισε πως «το ισόγειο, που είχε πλημμυρίσει με νερά και μπάζα, τέθηκε εκτός λειτουργίας και χρειάζονται μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις ανακατασκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών που έχουν καταστραφεί». Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως διευκρίνισε, έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία και με την Περιφέρεια και θα ενταχθούν σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Σχετικά με τις άμεσες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, διευκρίνισε: «Σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και την 4η Υγειονομική Περιφέρεια μεταφέρονται άμεσα από την Αλεξανδρούπολη -μπορεί και σήμερα- φορητός εργαστηριακός εξοπλισμός, δηλαδή ακτινολογικό μηχάνημα και μηχανήματα διενέργειας εργαστηριακών βιοχημικών και αιματολογικών εξετάσεων κ.λπ., έτσι ώστε προσωρινά να συνεχίσει το κέντρο υγείας να μπορεί να παρέχει τις βασικές και απαραίτητες υπηρεσίες. Θα χρειαστεί σίγουρα χρόνος για να επανέλθει πλήρως στην προτέρα κατάσταση, αλλά γίνεται προσπάθεια οι βασικές αυτή την περίοδο υπηρεσίες- και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και η εργαστηριακή υποστήριξη των γιατρών- να μην έχουν πρόβλημα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ