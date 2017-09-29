Απάντηση της ΠΟΣΠΕΡΤ στη ΝΔ: «Δεν μπορούν να έχουν ρόλο αρχισυντάκτη στη σημερινή δημόσια τηλεόραση»

“Ο επικοινωνιακός κατήφορος της ΝΔ όχι μόνο δεν της έδωσε την ορμή που χρειάζεται για να κερδίσει πολιτικά αλλά και πάλι την εκθέτει. Για άλλη μια φορά επιτίθεται στην ΕΡΤ και στους εργαζόμενούς της, εφευρίσκοντας κάθε φορά κάποια αιτία”, αναφέρεται στην απάντηση της ΠΟΣΠΕΡΤ στην ΝΔ.

«Με αφορμή τη σημερινή της ανακοίνωση ζητάμε εδώ και τώρα από τη διοίκηση της ΕΡΤ να δημοσιοποιήσει τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για την τηλεοπτική κάλυψη της ΝΔ και των υπολοίπων κομμάτων από την επαναλειτουργία της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Καλούμε επίσης τον αρμόδιο υπουργό εδώ και τώρα να δώσει εντολή ώστε να βρεθούν τα πορίσματα για το τεράστιο κόστος που προκάλεσε στο δημόσιο το «μαύρο» της 11/6/13 και να δοθούν άμεσα στον εισαγγελέα διαφθοράς.

Αυτοί που χρησιμοποιούν φράσεις του Γκαίμπελς και που τις εφαρμόζουν στην πολιτική τους πρακτική δεν έχουν το ηθικό ανάστημα να κατηγορούν για «γκαιμπελισμό» άλλους.

Οι θιασώτες και εφαρμοστές του μαύρου και της λογοκρισίας δεν μπορούν να έχουν ρόλο αρχισυντάκτη στη σημερινή δημόσια τηλεόραση» αναφέρει η ΠΟΣΠΕΡΤ.

Πηγή: ΑΠΕ