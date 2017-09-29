search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:01
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2017 19:38

Απάντηση της ΠΟΣΠΕΡΤ στη ΝΔ: «Δεν μπορούν να έχουν ρόλο αρχισυντάκτη στη σημερινή δημόσια τηλεόραση»

29.09.2017 19:38
ΠΟΣΠΕΡΤ: Μια ημέρα ξεχωριστή για το «μαύρο» της ΕΡΤ η 7η Νοέμβρη 2013 - Media

 

 

“Ο επικοινωνιακός κατήφορος της ΝΔ όχι μόνο δεν της έδωσε την ορμή που χρειάζεται για να κερδίσει πολιτικά αλλά και πάλι την εκθέτει. Για άλλη μια φορά επιτίθεται στην ΕΡΤ και στους εργαζόμενούς της, εφευρίσκοντας κάθε φορά κάποια αιτία”, αναφέρεται στην απάντηση της ΠΟΣΠΕΡΤ στην ΝΔ.

«Με αφορμή τη σημερινή της ανακοίνωση ζητάμε εδώ και τώρα από τη διοίκηση της ΕΡΤ να δημοσιοποιήσει τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για την τηλεοπτική κάλυψη της ΝΔ και των υπολοίπων κομμάτων από την επαναλειτουργία της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Καλούμε επίσης τον αρμόδιο υπουργό εδώ και τώρα να δώσει εντολή ώστε να βρεθούν τα πορίσματα για το τεράστιο κόστος που προκάλεσε στο δημόσιο το «μαύρο» της 11/6/13 και να δοθούν άμεσα στον εισαγγελέα διαφθοράς.

Αυτοί που χρησιμοποιούν φράσεις του Γκαίμπελς και που τις εφαρμόζουν στην πολιτική τους πρακτική δεν έχουν το ηθικό ανάστημα να κατηγορούν για «γκαιμπελισμό» άλλους.

Οι θιασώτες και εφαρμοστές του μαύρου και της λογοκρισίας δεν μπορούν να έχουν ρόλο αρχισυντάκτη στη σημερινή δημόσια τηλεόραση» αναφέρει η ΠΟΣΠΕΡΤ.

Πηγή: ΑΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis antetokoynbo 97- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης πρότεινε στη Μέτσολα να τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Ευρωκοινοβούλιο

koyrkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Αγωνία για τα κατοικίδια που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι λόγω του πολέμου – Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε

Lebanon (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Οι 9 χώρες που θα μπορούσαν να εμπλακούν στον πόλεμο στο Ιράν

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Κόλαση» υπόσχονται οι ΗΠΑ, «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» απαντά το Ιράν – Δίχως τέλος το σφυροκόπημα – Live οι εξελίξεις

hilary duff 66- new
LIFESTYLE

Χίλαρι Νταφ: «Το να μην έχεις σχέση με τους γονείς σου είναι καταστροφικό – Δε μιλάω και με την αδερφή μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

iliaki-ekpobi-new
MEDIA

Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό - «Θα σβήσω» (Video)

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:01
mitsotakis antetokoynbo 97- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης πρότεινε στη Μέτσολα να τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Ευρωκοινοβούλιο

koyrkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Αγωνία για τα κατοικίδια που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι λόγω του πολέμου – Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε

Lebanon (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Οι 9 χώρες που θα μπορούσαν να εμπλακούν στον πόλεμο στο Ιράν

1 / 3