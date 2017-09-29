Ξανθός: Ούτε πανικός, ούτε εφησυχασμός για την ιλαρά

Κανένα κλίμα πανικού δεν δικαιολογείται, αλλά ούτε και εφησυχασμός για την επιδημική έξαρση ιλαράς στη χώρα, τονίζει ο υπουργός Υγείας, Α. Ξανθός, που επισημαίνει πως το υπουργείο είναι σε εγρήγορση και παρακολουθεί τα δεδομένα.

«Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Για να είμαστε απολύτως σαφείς. Στο βαθμό που το αντιεμβολιαστικό κίνημα αυξάνει την επιρροή του, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, και δεν ενισχύεται ο υγειονομικός φραγμός που προκαλούν τα εμβόλια, ιδιαίτερα στον παιδικό πληθυσμό, νομίζω ότι είναι μία εξέλιξη η οποία πρέπει να μας ανησυχεί και να μας κρατάει σε εγρήγορση» είπε ο Α. Ξανθός στο Ρ/Σ «Ραδιόφωνο 24/7».

Ο υπουργός Υγείας είπε, ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης που υπάρχει στην Ελλάδα, ειδικά για τη συγκεκριμένη νόσο, την ιλαρά, είναι πάρα πολύ υψηλό, φθάνοντας στο 95% με 96%. Είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και αυτό παρέχει μία ασφάλεια, επισήμανε και συμπλήρωσε: «Επί του παρόντος υλοποιούμε τις κατευθύνσεις που μας δίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία άλλαξε τις οδηγίες. Ζητάει να εμβολιάζονται τα παιδιά σε μικρότερη ηλικία, στους 12 μήνες, αντί για τους 15. Να επαναλαμβάνεται σύντομα η 2η δόση, έτσι ώστε σε αυτήν την περίοδο που υπάρχει μία επιδημική έξαρση, να ενισχύσουμε ακριβώς την ανοσιακή απάντηση η οποία υπάρχει στον παιδικό πληθυσμό και συνολικά στον πληθυσμό της χώρας».

Επίσης είπε, ότι το υπουργείο Υγείας αυξάνει το στοκ των εμβολίων στη χώρα. «Ο ΕΟΦ το παρακολουθεί, συνεννοείται με τις εταιρείες, έχουμε ζητήσει αυξημένη διαθεσιμότητα εμβολίων από τις εταιρίες προς τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία και επίσης αυτές τις ημέρες, με μια ειδική παρέμβαση του ΕΟΦ, απαγορεύτηκε η παράλληλη εξαγωγή εμβολίων τα οποία κυκλοφορούσαν στη χώρα προς το εξωτερικό, ακριβώς για να μην μειωθεί το διαθέσιμο στοκ».

Την επόμενη εβδομάδα, όπως αποκάλυψε, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία θα κληθούν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εκπρόσωποι της επιστημονικής παιδιατρικής κοινότητας, επιδημιολόγοι, λοιμωξιολόγοι κα, για να εκθέσουν τις επιστημονικές απόψεις τους και να ενημερώσουν την τεχνική αντιπροσωπεία για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και για τις πρακτικές τις οποίες υιοθετούν και άλλες χώρες.

Ο Α. Ξανθός κατέληξε λέγοντας, ότι η χώρα είναι υγειονομικά ασφαλής. «Δεν είμαστε “ξέφραγο αμπέλι” όπως έχει γραφτεί κατά καιρούς από διάφορες πλευρές. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να κάνουν αυτό που πρέπει, δηλαδή να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι η καλύτερη επένδυση στην προστασία της υγείας των παιδιών τους και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ