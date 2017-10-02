Σκάφος με 75 μετανάστες και πρόσφυγες εντοπίστηκε ανοιχτά της Πύλου

Σκάφος με 75 μετανάστες και πρόσφυγες, εντοπίστηκε 45 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου.

Σύμφωνα με την πρώτη πληροφόρηση, κάποιος από τους επιβαίνοντες του σκάφους κάλεσε σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112.

Το σημείο όπου βρίσκεται το σκάφος προσεγγίζει φορτηγό πλοίο ενώ αναμένεται και πλωτό του Λιμενικού.