04.10.2017 13:09

Αντεπίθεση ΠΟΣΠΕΡΤ κατά Τσακνή: Θα απαντήσουμε αν προκληθούμε

04.10.2017 13:09
Με σκληρό ύφος απάντησε η ΠΟΣΠΕΡΤ στις αιχμές που άφησε ο παραιτηθείς πρόεδρος της ΕΡΤ Διονύσης Τσακνής, κάνοντας λόγο για το «πιο άρρωστο τμήμα του κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού».
 
Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣΠΕΡΤ δηλώνει ότι «δεν απολογείται γιατί παραμένει σταθερή στις απόψεις της, πόσο μάλλον όταν αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά από την έως τώρα λειτουργία της ΕΡΤ» χαρακτηρίζοντας ως «διχαστικό» τον πρώην πρόεδρο της ΕΡΤ και επισημαίνοντας ότι διαχρονικά είχε τη θέση ότι η ΕΡΤ δεν μπορεί να διοικείται με το οργανωτικό σχήμα της διαρχίας, γιατί αυτό είχε αποδειχθεί προβληματικό και βλαπτικό για τη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Επίσης, υπογραμμίζει ότι έχει καταγγείλει με πολλές ανακοινώσεις και την τελευταία διετία, άνομες λειτουργίες της ΕΡΤ, ρουσφετολογία, αδιαφάνεια κλπ, χωρίς να λάβει καμία απάντηση από τη διοίκηση.
 
«Αυτή την περίοδο της νέας εκκίνησης και ανασυγκρότησης της ΕΡΤ, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ο καθένας από το δικό του θεσμικό ρόλο, ώστε να μη χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να απεμπολήσουμε για χάρη οποιουδήποτε και για οτιδήποτε όλη αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα των εργαζομένων ώστε σήμερα να προσδοκούμε σε μια νέα αρχή, με βάσεις και όραμα, για μια καλύτερη ΕΡΤ και όχι για να “αλλάξει ο Μανωλιός”, όπως επεδίωκε ο κ. Τσακνής.  
 
Η ΠΟΣΠΕΡΤ δεν θα παίξει στο παιχνίδι που επιδιώκουν να την βάλουν άλλοι. Αν όμως προκληθεί θα απαντήσει με στοιχεία, όπως κάνει πάντα» καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ.
