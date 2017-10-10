ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:38
10.10.2017 13:10

Νέες εντάσεις Ιράν-ΗΠΑ: «Όλα ανοιχτά» αν χαρακτηριστούν τρομοκράτες οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Ιράν διαμήνυσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πως θα διατηρήσει «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση τους Φρουρούς της Επανάστασης.
 
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα την τελική απόφασή του για το πώς σκέπτεται να περιορίσει την περιφερειακή επιρροή του Ιράν. Αναμένεται επίσης να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, τρομοκρατική οργάνωση.
 
Τυχόν αμερικανικές κυρώσεις εναντίον των Φρουρών της Επανάστασης θα επηρεάσουν τις συγκρούσεις στο Ιράκ και τη Συρία, όπου η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον στηρίζουν διαφορετικές πλευρές, οι οποίες όμως πολεμούν εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).
 
«Οι Αμερικανοί… είναι πολύ μικροί για να μπορούν να βλάψουν τους Φρουρούς της Επανάστασης», δήλωσε ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
 
«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Ό,τι κι αν κάνουν, θα λάβουμε ανταποδοτικά μέτρα», πρόσθεσε. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης είπε πως ο κόσμος θα είναι «ευγνώμων» στους Φρουρούς της Επανάστασης για τη μάχη τους εναντίον του Ισλαμικού Κράτους και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων.
 
(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
