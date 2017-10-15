Πονοκέφαλος και ημικρανία: Πέντε αιτίες που δεν τις φαντάζεστε

Η κεφαλαλγία (πονοκέφαλος) είναι μια κατάσταση η οποία εκδηλώνεται για πολλούς και διάφορους λόγους και ταλαιπωρεί κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου.

Πονοκέφαλος και ημικρανία – Η μη επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού, ή η κόπωση των ματιών είναι δύο πολύ συνήθεις αιτίες πονοκεφάλου. Υπάρχουν, όμως, και μερικές άλλες, που είναι αρκετά απρόσμενες και, ίσως, δεν τις φαντάζεστε…

Πονοκέφαλος εξαιτίας του καιρού

Όταν ο καιρός αλλάζει, αυξάνεται και η πιθανότητα να σας πιάσει ημικρανία. Είτε πρόκειται για ένα κύμα καύσωνα, είτε για ένα αντίστοιχο ψύχους, η αλλαγή του καιρού μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο σε μερικούς ανθρώπους. Οι ηλιόλουστες, ζεστές μέρες και η υψηλή υγρασία είναι επίσης πιθανό να σας προκαλέσουν πονοκέφαλο. Η βροχή, ο άνεμος, ή οι αλλαγές στη βαρομετρική πίεση μπορεί επίσης να προκαλέσουν πονοκεφάλους.

Πονοκέφαλος από δυνατές μυρωδιές

Οι πολύ έντονες μυρωδιές -ακόμα και οι ευχάριστες- μπορεί να συμβάλλουν στην εκδήλωση ημικρανίας σε πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά οι οσμές μπορούν να “ερεθίσουν” το νευρικό σας σύστημα. Οι “συνήθεις ύποπτοι” όσον αφορά αυτή την κατηγορία είναι οι βαφές, η μπογιά, τα αρώματα και ορισμένα είδη λουλουδιών.

Πώς επηρεάζουν τα αξεσουάρ μαλλιών

Ο τρόπος που “πιάνετε” τα μαλλιά σας (αν έχετε μακριά μαλλιά) επηρεάζει το πόσο συχνούς πονοκεφάλους έχετε. Μια σφιχτή αλογοουρά μπορεί να καταπονήσει τον ιστό στο τριχωτό της κεφαλής σας και αυτό να οδηγήσει σε πονοκέφαλο από το συνεχές τράβηγμα των τριχών. Κορδέλες, τρέσες και στενά καπέλα μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Προσοχή στην έντονη σωματική άσκηση

Η εντατική άσκηση, συμπεριλαμβανομένου του τρεξίματος, αλλά και του σεξ, μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε πονοκεφάλους. Αυτοί οι τύποι πονοκεφάλου είναι πιο συχνοί σε άτομα που παθαίνουν πιο εύκολα ημικρανίες. Συζητήστε με το γιατρό σας αν έχετε πονοκεφάλους μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μια πιο σοβαρή αιτία.

Πονοκέφαλος από κακή στάση του σώματος

Δεν χρειάζεται να ασκείστε πολύ έντονα για να συσσωρευτεί πίεση στους μυς στο κεφάλι και τον λαιμό σας. Το συνεχές σκύψιμο πάνω από το γραφείο σας μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Μπορείτε να βελτιώσετε τη στάση του σώματός σας, κάνοντας αλλαγές στον χώρο εργασίας σας. Χρησιμοποιήστε μια καρέκλα με καλή στήριξη χαμηλά στην πλάτη. Βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας δεν είναι πάρα πολύ ψηλά ή χαμηλά ως προς την ευθεία των ματιών σας. Μην καμπουριάζετε τους ώμους σας, και ποτέ μην κρατάτε το τηλέφωνο ανάμεσα στο αυτί και τον ώμο σας.

Πηγή: iatropedia.gr