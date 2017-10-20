search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 06:08
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2017 11:56

To δέμα από την Ολλανδία είχε παραισθησιογόνα μανιτάρια (Photo)

20.10.2017 11:56
To δέμα από την Ολλανδία είχε παραισθησιογόνα μανιτάρια (Photo) - Media

 

Συνελήφθησαν  το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή της Κασσάνδρας, ένας 31χρονος υπήκοος Πολωνίας και ένας 34χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, για εισαγωγή και κατοχή παραισθησιογόνων μανιταριών.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς τη στιγμή που παραλάμβαναν δέμα από την Ολλανδία, που περιείχε 8 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες με ποσότητα μανιταριών ψιλοκυβίνης (παραισθησιογόνων μανιταριών) συνολικού βάρους 162 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης που βρέθηκε στην κατοχή του 34χρονου, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα του 31χρονου ως μέσο μεταφοράς. Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον  Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Πηγή: seleo.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος πέντε μαθητών για συμπλοκή έξω από σχολείο

troxonomos
ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

chrisa-ropa-new
LIFESTYLE

Χρύσα Ρώπα για την κατάθλιψη: «Είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου» (Video)

POLICE1 (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Πυροβολισμοί στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου – Νεκρός ένας 14χρονος (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

kartsana-new
LIFESTYLE

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 01:05
mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος πέντε μαθητών για συμπλοκή έξω από σχολείο

troxonomos
ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

1 / 3