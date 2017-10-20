To δέμα από την Ολλανδία είχε παραισθησιογόνα μανιτάρια (Photo)

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή της Κασσάνδρας, ένας 31χρονος υπήκοος Πολωνίας και ένας 34χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, για εισαγωγή και κατοχή παραισθησιογόνων μανιταριών.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς τη στιγμή που παραλάμβαναν δέμα από την Ολλανδία, που περιείχε 8 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες με ποσότητα μανιταριών ψιλοκυβίνης (παραισθησιογόνων μανιταριών) συνολικού βάρους 162 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης που βρέθηκε στην κατοχή του 34χρονου, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα του 31χρονου ως μέσο μεταφοράς. Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Πηγή: seleo.gr