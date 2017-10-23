Τι μπορεί να συμβεί όταν «κόβετε» το φτάρνισμα

Είναι θέμα συνήθειας ή και ευγένειας να προσπαθούμε να πνίξουμε το φτάρνισμα όταν βρισκόμαστε πολύ κοντά σε άλλους ανθρώπους, σε μια προσπάθεια να τους προστατεύσουμε από τα μικρόβιά μας.

Είναι όμως ασφαλές να «κόβουμε» το φτάρνισμα; Ποια είναι η γνώμη των ειδικών;

«Όταν καλύπτεται το στόμα και η μύτη την ώρα του φταρνίσματος, η πίεση που ασκείται μεταφέρεται στα ιγμόρεια, στη ρινική κοιλότητα ή και στο στέρνο διά μέσου του λαιμού» εξηγεί ο Έριχ Βόιτ, καθηγητής στο Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. «Καταστέλλοντας το φτάρνισμα προκαλείται σημαντική αύξηση της πίεσης, κατά 5 έως 24 φορές σε σύγκριση με αυτή που προκαλεί το ίδιο το φτάρνισμα», προσθέτει ο Βόιτ.

Παρά το γεγονός ότι ασκείται για ελάχιστο χρόνο, η πίεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Για παράδειγμα, ο αέρας που παγιδεύεται στη μύτη μπορεί να ταξιδέψει διά μέσου της ευσταχιανής σάλπιγγας του αυτιού (της μικρής διόδου που συνδέει τον λαιμό με το μέσο ους), προκαλώντας ρήξη τυμπάνου. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, προκαλούνται βλάβες σε λεπτεπίλεπτες δομές του έσω ους, με αποτέλεσμα τη μόνιμη απώλεια ακοής, αναφέρει ο Δρ Αχμάντ, καθηγητής στο Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Επίσης, η πίεση από το φτάρνισμα μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη κάποιου μικρού αιμοφόρου αγγείου στο μάτι, στη μύτη ή στο τύμπανο του αυτιού, όμως η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια.

Εξίσου σπάνιο αλλά πολύ επικίνδυνο είναι το ενδεχόμενο η πίεση να προκαλέσει ρήξη ενός ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Στο ανεύρυσμα παρατηρείται αποδυνάμωση σε ένα σημείο του αιμοφόρου αγγείου και η ρήξη μπορεί να συμβεί σε ανύποπτο χρόνο. Βέβαια, το ανεύρυσμα μπορεί να μην «σκάσει» ποτέ, όμως μια απότομη αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης, όπως αυτή που προκαλείται στην περίπτωση του φταρνίσματος, μπορεί να αποτελέσει αιτία για τη ρήξη.

Αν και για τους υγιείς ανθρώπους ένα φτάρνισμα δεν αναγνωρίζεται ως σοβαρή απειλή, ο Δρ Βόιτ συνιστά προσοχή σε όσους πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, όπως ανωμαλίες στη δομή των αιμοφόρων αγγείων, ή όσους έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση, ιδιαίτερα στην περιοχή του κεφαλιού, του λαιμού ή του στήθους.

Το συμπέρασμα: Το φτάρνισμα είναι ένας μηχανισμός άμυνας του οργανισμού που επιτρέπει να απομακρυνθούν ερεθιστικοί παράγοντες από τη ρινική κοιλότητα. Έτσι, πρέπει να το αφήνουμε να κάνει τη… δουλειά του και να μην το «κόβουμε» καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα μας. Για να περιορίσουμε τη διασπορά των μικροβίων, συνιστάται να καλύπτονται το στόμα και τη μύτη –ιδανικά– με ένα χαρτομάντιλο ή –στην ανάγκη– με το εσωτερικό του αγκώνα.

Πηγή: onmed.gr