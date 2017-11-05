Ιταλία: Περιφερειακές εκλογές στη Σικελία

Πάνω από τεσσεράμισι εκατομμύρια Σικελοί καλούνται σήμερα στις κάλπες για να ανανεώσουν το περιφερειακό συμβούλιο του νησιού. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μεγαλύτερες πιθανότητες εκλογής για τη θέση του περιφερειάρχη συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι της κεντροδεξιάς και του κινήματος Πέντε Αστέρων, ενώ η κεντροαριστερά μπορεί να φέρει ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα στις τοπικές αυτές εκλογές.

Ενδεικτικό, σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, είναι ότι ο αρχηγός της Φόρτσα Ιτάλια Σίλβιο Μπερλουσκόνι, παρέμεινε επί σειρά ημερών στη Σικελία για να στηρίξει τη συμμαχία της συντηρητικής παράταξης, ενώ ο επικεφαλής του “Δημοκρατικού Κόμματος” Ματτέο Ρέντσι, αφιέρωσε στην υποστήριξη του υποψήφιού του, μόλις πέντε λεπτά, πριν επιστρέψει στη Ρώμη με αεροπορική πτήση.

Παράλληλα, ο Μπερλουσκόνι συναντήθηκε στην Κατάνη με τον γραμματέα της Λέγκα Ματτέο Σαλβίνι και με την αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Προσπάθησαν να στείλουν ένα ενωτικό μήνυμα ενόψει της σημερινής ψήφου, αλλά και της συμμαχίας που επιχειρούν να δημιουργήσουν, σε πανιταλικό επίπεδο, για τις βουλευτικές εκλογές της ερχόμενης άνοιξης.

Οι κάλπες θα μείνουν ανοικτές στη Σικελία μέχρι τις 10 το βράδυ, τοπική ώρα (έντεκα ώρα Ελλάδος), και στη συνέχεια πρόκειται να μεταδοθούν exit poll από τα ιταλικά τηλεοπτικά κανάλια. Η καταμέτρηση της ψήφου, όμως, βάσει τοπικού νόμου του νησιού θα αρχίσει αύριο το πρωί στις οκτώ. Οι νομάρχες επανέλαβαν σήμερα ότι εγγυώνται αυστηρή φύλαξη των ψηφοδελτίων, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος νοθείας.

Ο ιταλικός Τύπος γράφει σήμερα ότι καθοριστικό για το τελικό αποτέλεσμα, θα είναι το ποσοστό της αποχής. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης του κινήματος Πέντε Αστέρων, ζήτησε από γνωστούς Σικελούς που εργάζονται ως παρουσιαστές σε τηλεοπτικά κανάλια της χώρας, να πάνε να ψηφίσουν, ώστε να δώσουν το παράδειγμα στους συντοπίτες τους. Σύμφωνα, τέλος, με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera αν η κεντροαριστερά του Ματτέο Ρέντσι φέρει, όντως, ένα ιδιαίτερα αρνητικό αποτέλεσμα στις περιφερειακές αυτές εκλογές, ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος δεν αποκλείεται να κάνει ένα μικρό “βήμα πίσω”, παραμένοντας ο υποψήφιος πρωθυπουργός του κόμματός του, αλλά όχι και όλης της προοδευτικής παράταξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ