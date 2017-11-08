search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 03:06
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2017 07:47

Το Fox έκοψε διαφημιστικό κατά του Τραμπ

 Το Fox News ανακοίνωσε ότι δεν θα προβάλλει πλέον διαφημίσεις ενός ευκατάστατου Δημοκρατικού χορηγού ο οποίος υποστηρίζει την αποπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λόγω των ισχυρών αρνητικών αντιδράσεων από τους τηλεθεατές.
 

Μία αρνητική αντίδραση προήλθε από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε στο twitter ότι ο χορηγός Τομ Στέγιερ είναι «άθλιος και εντελώς ξεχασμένος». Ο δισεκατομμυριούχος Στέγιερ καλεί μέσω διαφημιστικού τούς τηλεθεατές να υπογράψουν μία αίτηση με την οποία ζητείται η αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο δικηγόρος του ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν υπογράψει την αίτηση.
 

«Άνθρωποι στο Κογκρέσο και την ίδια την κυβέρνηση γνωρίζουν ότι αυτός ο πρόεδρος είναι ένας ξεκάθαρος κίνδυνος, είναι νοητικά ασταθής και οπλισμένος με πυρηνικά όπλα και δεν κάνουν τίποτα για αυτό» λέει ο Στέγιερ στη διαφήμιση που έχει προβληθεί επίσης από το CNN και άλλους σταθμούς. Η επίμαχη διαφήμιση προβλήθηκε επίσης το πρωινό της 27ης Οκτωβρίου σε διαφημιστικά διαλείμματα της εκπομπής «Fox & Friends», που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
1 / 3