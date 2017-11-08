Το Fox έκοψε διαφημιστικό κατά του Τραμπ

Το Fox News ανακοίνωσε ότι δεν θα προβάλλει πλέον διαφημίσεις ενός ευκατάστατου Δημοκρατικού χορηγού ο οποίος υποστηρίζει την αποπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λόγω των ισχυρών αρνητικών αντιδράσεων από τους τηλεθεατές.



Μία αρνητική αντίδραση προήλθε από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε στο twitter ότι ο χορηγός Τομ Στέγιερ είναι «άθλιος και εντελώς ξεχασμένος». Ο δισεκατομμυριούχος Στέγιερ καλεί μέσω διαφημιστικού τούς τηλεθεατές να υπογράψουν μία αίτηση με την οποία ζητείται η αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο δικηγόρος του ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν υπογράψει την αίτηση.



«Άνθρωποι στο Κογκρέσο και την ίδια την κυβέρνηση γνωρίζουν ότι αυτός ο πρόεδρος είναι ένας ξεκάθαρος κίνδυνος, είναι νοητικά ασταθής και οπλισμένος με πυρηνικά όπλα και δεν κάνουν τίποτα για αυτό» λέει ο Στέγιερ στη διαφήμιση που έχει προβληθεί επίσης από το CNN και άλλους σταθμούς. Η επίμαχη διαφήμιση προβλήθηκε επίσης το πρωινό της 27ης Οκτωβρίου σε διαφημιστικά διαλείμματα της εκπομπής «Fox & Friends», που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ