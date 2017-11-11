search
Ακιντζί: Υπεύθυνοι οι Ελληνοκυπρίοι για το «ναυάγιο» στο Κραν Μοντανά

11.11.2017 12:08
Ενοχλημένος ο Ακιντζί για μη συνάντηση με Μπορέλ - Media

 

«Εμείς οι Τουρκοκύπριοι περπατήσαμε με αποφασιστικότητα τον δρόμο, που έδειξε ο Ατατούρκ, λέγοντας “ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο” και θα συνεχίσουμε να τον περπατούμε και από δω και μπρος», τόνισε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί.

Σύμφωνα με τον Τουρκοκυπριακό τύπο ο Ακιντζί, μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Δικηγόρων Τουρκίας, στην ‘Αγκυρα, για την επέτειο του θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ, είπε ότι ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας «είναι μια σημαντική και ασύγκριτη αξία όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο”. Πρόσθεσε ότι οι Τουρκοκύπριοι “εδώ και ένα αιώνα συνεχίζουν να είναι αφοσιωμένοι με ακλόνητη αγάπη στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ».

Σύμφωνα με τον κ. Ακιντζί «κατά τον απελευθερωτικό πόλεμο (της Τουρκίας) παρά την αγγλική αποικιοκρατία οι Τουρκοκύπριοι αναζήτησαν και βρήκαν τρόπους για να δώσουν την υλική και ηθική τους στήριξη στην Ανατολή», προσθέτοντας ότι πήγαν εθελοντικά στο μέτωπο του πολέμου. Επίσης, όπως ανέφερε, για να στηρίξουν τον Μουσταφά Κεμάλ οργάνωσαν εκστρατεία εισφορών σε διάφορα σημεία του νησιού. Οι Τουρκοκύπριοι , είπε, υιοθέτησαν τις μεταρρυθμίσεις του Κεμάλ και σήμερα είναι υποστηρικτές της αρχής της κοσμικότητας.

Ο Ακιντζί αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι τα τελευταία δύο χρόνια κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να επιτευχθεί λύση. «Επιδείξαμε εποικοδομητική στάση για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού, στον οποίο όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές να είναι κερδισμένες», ανέφερε. Επέκρινε την ελληνοκυπριακή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι εξαιτίας της, «επειδή δεν κατάφερε να αποδεχτεί την ισότητα των Τουρκοκυπρίων, απέτυχε η διάσκεψη του Κραν Μοντανά».

Πλέον δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δήλωσε ο Ακιντζί και πρόσθεσε: «Αντί για άγονες επί μακρόν διαπραγματεύσεις θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια νέα μέθοδο διαπραγματεύσεων με στόχο να υπάρξει αποτέλεσμα, ανοιχτή στην ολική προσέγγιση, με συγκεκριμένη διάρκεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

