Aλεξία Μπακογιάννη: Έκλεισα την τηλεόραση για να μην βλέπουν τα παιδιά μου τον εκτελεστή του πατέρα μου

«Ο Κουφοντίνας τη διήμερη αδεία του την περνάει εκπαιδεύοντας και καθοδηγώντας την επόμενη γενιά τρομοκρατών. Ποιος θα πάρει την ευθύνη;» δήλωσε το Σάββατο στον ΣΚΑΪ η Αλεξία Μπακογιάννη, σχολιάζοντας το γεγονός ότι έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού επεφυμούσαν τον τρομοκράτη 20χρονα παιδιά.

Τις αμέσως επόμενες ώρες ο αρχιεκτελεστής της 17 Νοέμβρη αναμενόταν να περάσει ξανά το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού μετά τη 48ωρη άδειά του. Ωστόσο, έχει το δικαίωμα μετά από 60 ημέρες να ζητήσει νέα άδεια, και μάλιστα οι ημέρες που θα δικαιούται θα αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου.

Η κ. Μπακογιάννη επέμεινε ότι «το Συμβούλιο Φυλακών βάσει του νόμου προσμετρά και την προσωπικότητα (στις άδειες που χορηγεί». «Τι προσωπικότητα έχει ο μεγαλύτερος κατά συρροή δολοφόνος μεταπολιτευτικά; προ διμήνου ήταν παράνομο που το Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά;» διερωτήθηκε η κόρη του Παύλου Μπακογιάννη.

«Το πολιτικό θέμα δεν με ενδιαφέρει. Θέλω όλο τον κόσμο μαζί μας στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Ομως τον ΣΥΡΙΖΑ τον έχω βρει μόνο απέναντί μου. Στη δίκη, όταν ήταν μάρτυρες υπεράσπισης στελέχη της γραμματείας του, σε κάθε νόμο που έβγαζαν από την ώρα που έγιναν κυβέρνηση» δήλωσε μάλιστα.

«Τόσες δηλώσεις έχουν κάνει στην κυβέρνηση κατά της δικαιοσύνης για την Ηριάννα, κατά του ΣτΕ, και ο Κοντονής το μόνο που έκανε ήταν να βρίσει τη μάνα μου αντί να πει ότι διαφωνεί πολιτικά για την άδεια. Εχουμε χάσει κάθε έννοια δικαίου σε αυτή τη χώρα» υπογράμμισε η Αλεξία Μπακογιάννη.

«Εκεί που θες να προχωρήσεις γυρίζεις πίσω δεν κλείνει ο κύκλος πότε… Ξαναζείς όλο το φόβο και τον τρόμο, γίνεσαι ξανά 13 ετών, ξαναζείς το μίσος και την αγριάδα, αυτός είναι ο στόχος τους» δήλωσε.

Η κ. Μπακογιάννη πρόσθεσε ότι έκλεισε την τηλεόραση στα παιδιά της για να μη βλέπουν τον εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. «Δεν ξέρω τι να τους πω, κι αυτά που έχω να τους πως δεν θέλω να τους τα πω, δεν θέλω να γεμίσω την καρδία τους με μίσος» παρατήρησε. Ανέφερε δε, ότι όταν εξηγούσε το παραμύθι του Χάρι Πότερ στο γιο της λέγοντας ότι η αγάπη της μητέρας του προστάτεψε το μικρό μάγο, εκείνος τη ρώτησε: ‘’εσύ δεν αγαπούσες πολύ τον μπαμπά σου; γιατί η αγάπη σου δεν τον προστάτεψε;’’»

Κριτική στην κυβέρνηση για την στρατηγική της να αρνείται ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη στην άδεια Κουφοντίνα άσκησε, μέσω του ΣΚΑΪ, ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος, τονίζοντας παράλληλα πως υπάρχει θέμα και με τη σημερινή νομοθεσία.

Πηγή: skai.gr