Έξι λόγοι για να κόψετε άμεσα τη ζάχαρη!

Η κατανάλωση περισσότερο από 67 γρ ζάχαρης την ημέρα μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία σας, με μια έρευνα το University College London να αναφέρει ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν περισσότερη ζάχαρη να δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα κατά 23%.

Μια από τους ερευνητές της έκθεσης, η Elyse Powell είπε ότι οι άνθρωποι τρώνε επιπρόσθετη ζάχαρη από φαγητά που καμιά φορά δεν τα υποψιάζονται, όπως διάφορα σος ή γιαούρτι.

Πάντως, η έρευνα απέδειξε ότι αν κόψετε τη ζάχαρη από τη δίαιτα σας, θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη.

Πιο κάτω θα βρείτε ένα μικρό κατάλογο αυτών των οφελών, όπως αναφέρθηκαν σε ένα άρθρο του Men’s Health UK.

Θα έχετε μια πιο υγιή καρδιά

Ο κίνδυνος θανάτου από καρδιακή προσβολή μειώνεται, είπε ό γιατρός James J. DiNicolantonio. Η επιπρόσθετη ζάχαρη αυξάνει την ινσουλίνη που παράγει ο οργανισμός σας, που έχει ως αποτέλεσμα να ανεβάζει την πίεση σας. Ο Δρ DiNicolantonio εξήγησε ότι αν κόψετε τη ζάχαρη από τη δίαιτα σας θα δείτε την χοληστερόλη σας να πέφτει μόνο σε μερικές εβδομάδες και η πίεση σας θα πέσει επίσης.

Θα καθαρίσει το δέρμα σας

Ξεχάστε τα σπυράκια αν κόψετε την ζάχαρη από τη δίαιτα σας. Μια έρευνα στο American Journal of Clinical Nutrition βρήκε ότι άνθρωποι που έπιναν αναψυκτικά μια φορά την ημέρα είχαν αυξημένες φλεγμονές. Αν κόψετε τα αναψυκτικά και τη ζάχαρη το δέρμα σας θα καθαρίσει εύκολα.

Θα αποφύγετε τον διαβήτη

Λόγω τον υπερβολικών ποσοτήτων ζάχαρης, δημιουργούνται περιττά λιπαρά γύρω από το συκώτι σας, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του πάγκρεας, λέει ο γιατρός Robert Lustig. Μια έρευνα, ανέφερε ο Lustig βρήκε ότι η κατανάλωση 150 θερμίδων περιττής ζάχαρης, μπορεί να συνεισφέρει στην εξέλιξη του διαβήτη τύπου 2.

Θα κοιμάστε κανονικά

Ο Lustig είπε ότι ζάχαρη εμποδίζει την ορμόνη κόρτισολ που βοηθά τον ύπνο. Αν κόψετε τη ζάχαρη θα είστε πιο ξύπνιος τις πρωινές ώρες και θα κοιμάστε στην κατάλληλη ώρα.

Θα καθαρίσει ο νους σας

Μια έρευνα του Πανεπιστήμιου του Λος Άντζελες αναφέρει ότι η ζάχαρη είναι εμπόδιο στην εκμάθηση, και με τον καιρό η κατανάλωση της ζάχαρης μπορεί να συνεισφέρει στη δυσλειτουργία του εγκεφάλου.

Θα χάσετε κιλά

Ο Powell είπε ότι αν κόψετε τη ζάχαρη θα σας βοηθήσει να χάσετε τα περιττά κιλά.

