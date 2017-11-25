Έλληνας δικηγόρος ποζάρει με τον Αρμάνι και τον αποθεώνει για το ήθος του (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο Μιλάνο βρέθηκε ο γνωστός δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης. Ο γοητευτικός νομικός βρέθηκε στην όμορφη πόλη της Ιταλίας για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ομάδα Αρμάνι Μίλαν, η οποία ανήκει στο διάσημο σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani.
Ο διεθνούς φήμης σχεδιαστής ήταν στο γήπεδο προκειμένου να δει τον αγώνα της ομάδας του και ο Γιάννης πόζαρε μαζί του, κάνοντας λόγο για το ήθος του.
“Μαθήματα ήθους από τον Giorgio Armani λίγο μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό”, έγραψε ο δικηγόρος κάτω από την κοινή τους φωτογραφία.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.