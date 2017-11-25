Έλληνας δικηγόρος ποζάρει με τον Αρμάνι και τον αποθεώνει για το ήθος του (Photo)

Στο Μιλάνο βρέθηκε ο γνωστός δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης. Ο γοητευτικός νομικός βρέθηκε στην όμορφη πόλη της Ιταλίας για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ομάδα Αρμάνι Μίλαν, η οποία ανήκει στο διάσημο σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani.

Ο διεθνούς φήμης σχεδιαστής ήταν στο γήπεδο προκειμένου να δει τον αγώνα της ομάδας του και ο Γιάννης πόζαρε μαζί του, κάνοντας λόγο για το ήθος του.