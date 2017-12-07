Πέθανε από ιλαρά 17χρονος από την Ηλεία

Εξέπνευσε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας ο 17χρονος ρομά από την Ηλεία, που είχε προβληθεί από ιλαρά.

Όπως επιβεβαιώνει η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου, στην Πάτρα καταγράφηκε ο δεύτερος θάνατος από ιλαρά στην Πάτρα και έχει ενημερωθεί και το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σύμφωνα με το thebest.gr, o νεαρός υπέστη εγκεφαλίτιδα η οποία προκλήθηκε από την ιλαρά. Όπως επισημαίνει η κ. Μαστοράκου σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στο ΠΓΝΠ έφτασαν 15 περιστατικά εκ των οποίων 7 χρειάστηκαν νοσηλεία.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ετοιμάζει σύσταση με αποδέκτες του υγειονομικούς αλλά και τους πολίτες για τη θωράκιση μέσω εμβολιασμού, αλλά και οδηγίες με αποδέκτη την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τον τρόπο αντιμετώπισης κρουσμάτων ιλαράς στα σχολεία.

Έχει υπάρξει αναφέρει η κ. Μαστοράκου περίπτωση γιατρού από την Ηλεία η οποία είχε εμβολιαστεί και νόσησε, και επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να γίνει η εξέταση που διαπιστώνει την ύπαρξη ή μη αντισωμάτων στον ιό της ιλαράς.