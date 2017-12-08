Το video που έγινε viral: Άνδρας σώζει κουνέλι από την πυρκαγιά στην Καλιφόρνια

Τραγικός είναι ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που καίει την Καλιφόρνια καθώς περίπου 27.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ 150 οικίες έχουν καεί.

Εκτός από τους πολίτες αντιμέτωπα με τις φλόγες βρίσκονται και τα άγρια ζώα στα δάση.

Κάτοικος κατέγραψε σε βίντεο άνδρα, ο οποίος όταν διαπίστωσε ότι ένα κουνέλι βρισκόταν κοντά στη φωτιά, σταμάτησε το αυτοκίνητό του και έτρεξε να το σώσει.