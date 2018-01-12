Παραιτήθηκε η σεφ που πανηγύριζε ότι νόθευσε γεύματα vegan πελατών (Photos)

«Ξέφυγε» στη Βρετανία η υπόθεση της της σεφ που εσκεμμένα νόθευσε το φαγητό vegan πελάτισσας, προκειμένου να «εκδικηθεί» την επικριτική συμπεριφορά της.

Η σεφ δέχτηκε απειλές για τη ζωή της, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί ακόμη και η αστυνομία.

Η δυσάρεστη αυτή ιστορία ξεκίνησε πριν λίγες μέρες, όταν η ίδια η σεφ του ιταλικού εστιατορίου Carlini στο Shropshire, η 47χρονη Laura Goodman ανέβασε ένα post στο facebook, όπου δήλωνε ότι είχε νοθεύσει το φαγητό vegan πελάτη.

«Η αφοσιωμένη, επικριτική vegan (για την οποία ξόδεψα όλη τη μέρα να μαγειρεύω) έχει πάει για ύπνο πιστεύοντας ακόμη ότι είναι vegan», συμπλήρωσε, ανοίγοντας παράλληλα τον ασκό του Αιόλου.

Τα αρνητικά σχόλια τόσο κάτω από το post της όσο και στη σελίδα του εστιατορίου στο Tripadvisor ήταν άμεσα, με σχεδόν όλους να κατακρίνουν τη σίγουρα απαράδεκτη συμπεριφορά της και, φυσικά, να σπεύδουν να δώσουν τη χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία στο εστιατόριο.

Μάλιστα, το Tripadvisor αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τη δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων για το συγκεκριμένο εστιατόριο, καθώς όπως αναφέρει σε μήνυμα του ο διαχειριστής της σελίδας «το γεγονότος έχει προσελκύσει την προσοχή των ΜΜΕ, προκαλώντας μεγάλη εισροή σχολίων που δεν έχουν να κάνουν με προσωπική εμπειρία».

Πηγή: olivemagazine.gr