13.01.2018 15:21

Ξεπέρασαν τα 1.000 τα κρούσματα της ιλαράς στην Ελλάδα

Συναγερμός στην Ευρώπη για έξαρση της ιλαράς - Αγωνία στον Π.Ο.Υ. - Media

 

Ξεπέρασαν τα 1.000 τα κρούσματα ιλαράς στη χώρα μας! Συγκεκριμένα, μέχρι τις 11/1/2018 στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 1.068 κρούσματα ιλαράς, με μεγαλύτερη συχνότητα στη Ν. Ελλάδα.

Στη μεγάλη πλειονότητα πρόκειται για άτομα Ελληνικής υπηκοότητας (κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρομά και άτομα από το γενικό πληθυσμό κυρίως στην ηλικιακή  ομάδα 25-44  ετών)  που δεν  έχουν  ανοσία στην  ιλαρά,  μεταξύ  των  οποίων  και επαγγελματίες  υγείας  που  ήταν  ανεμβολίαστοι ;h   ατελώς  εμβολιασμένοι.

Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, «αναμένεται  η εργαστηριακή επιβεβαίωση και άλλων κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, και δεν μπορεί να αποκλειστεί η αύξηση των κρουσμάτων και η επέκτασή τους και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές».

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι καταγράφηκαν δύο θάνατοι σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα ιλαράς. Ο πρώτος  αφορούσε βρέφος Ρομά 11 μηνών, ανεμβολίαστο, με υποκείμενη δυστροφία, το οποίο κατέληξε με κλινική εικόνα σηψαιμίας. Ο δεύτερος αφορούσε 17χρονο Ρομά, ανεμβολίαστο, που κατέληξε με κλινική εικόνα εγκεφαλίτιδας.

Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, «συστήνεται ο εμβολιασμός με το μικτό εμβόλιο ιλαράς -ερυθράς-παρωτίτιδας (εμβόλιο MMR) των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις».

Σύμφωνα  με  το  Εθνικό  Πρόγραμμα  Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εμβολιασμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά.

Η επιδημιολογική  επιτήρηση  της  νόσου, η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας, η εντατικοποίηση των εμβολιασμών και η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών αποτελούν απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου. 

Πηγή: healthview.gr

