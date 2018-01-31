Σύλληψη για οπλισμό και αναβολικά στο Ρέθυμνο

Συνελήφθη στο Ρέθυμνο, 51χρονος Έλληνας για κατοχή οπλισμού και αναβολικών χαπιών.

Στο σπίτι όπου διαμένει ο 51χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αστυνομικοί σε έρευνα που πραγματοποίησαν, βρήκαν μία διόπτρα όπλου και τριάντα συσκευασίες με 1.350 κάψουλες και 130 ml αναβολικών φαρμάκων, χωρίς τη σχετική έγκριση του Ε.Ο.Φ.