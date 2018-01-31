Σύλληψη για οπλισμό και αναβολικά στο Ρέθυμνο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνελήφθη στο Ρέθυμνο, 51χρονος Έλληνας για κατοχή οπλισμού και αναβολικών χαπιών.
Στο σπίτι όπου διαμένει ο 51χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αστυνομικοί σε έρευνα που πραγματοποίησαν, βρήκαν μία διόπτρα όπλου και τριάντα συσκευασίες με 1.350 κάψουλες και 130 ml αναβολικών φαρμάκων, χωρίς τη σχετική έγκριση του Ε.Ο.Φ.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.