ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 15:30
31.01.2018 17:44

Σύλληψη για οπλισμό και αναβολικά στο Ρέθυμνο

Σύλληψη για οπλισμό και αναβολικά στο Ρέθυμνο

 

Συνελήφθη στο Ρέθυμνο, 51χρονος Έλληνας για κατοχή οπλισμού και αναβολικών χαπιών.

Στο σπίτι όπου διαμένει ο 51χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αστυνομικοί σε έρευνα που πραγματοποίησαν, βρήκαν μία διόπτρα όπλου και τριάντα συσκευασίες με 1.350 κάψουλες και 130 ml αναβολικών φαρμάκων, χωρίς τη σχετική έγκριση του Ε.Ο.Φ.

