Στο πλευρό του Γούντι Άλεν η Ντάιαν Κίτον παρά τις κατηγορίες: «Θα παραμείνω πιστή φίλη του»

H εδώ και πολλά χρόνια συνεργάτης και φίλη του Γούντι Άλεν, Ντάιαν Κίτον υπερασπίστηκε τον σκηνοθέτη, ο οποίος δέχεται πυρά από πολλές πλευρές μετά τις καταγγελίες της θετής κόρης του, Ντίλαν Φάροου ότι την κακοποίησε σεξουαλικά.

Η Ντάιαν Κίτον, είπε ότι θα παραμείνει πιστή στον «φίλο της».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός έγραψε στο Twitter: «Ο Γούντι Άλεν είναι φίλος μου και εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτόν».

«Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να ρίξετε μία ματιά στη συνέντευξή του στην εκπομπή “60 minutes interview” του 1992 και μετά μπορείτε να το σκεφτείτε» ανέφερε η Ντάιαν Κίτον, σύμφωνα με το Page Six.

Στην 15λεπτη συνέντευξη, η οποία προβλήθηκε πριν από 26 χρόνια, ο Άλεν υπερασπίζεται τον εαυτό του και αρνείται ισχυρισμούς ότι κακοποίησε την υιοθετημένη κόρη του, Ντίλαν Φάροου, όταν ήταν επτά ετών.

Η Ντίλαν Φάροου διατύπωσε ξανά τους ισχυρισμούς, μόλις άρχισε να λαμβάνει διαστάσεις το κίνημα #MeToo κατά της σεξουαλικής κακοποίησης.

H Ντάιαν Κίτον καθιερώθηκε στον κινηματογράφο με τις ταινίες, στις οποίες συμπρωταγωνίστησε με τον Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε μακροχρόνια σχέση. Η πρώτη ταινία, στην οποία εμφανίστηκαν μαζί ήταν το «Play it Again Sam» του Χέρμπερτ Ρος. Ο Γούντι Άλεν τη σκηνοθέτησε στις ταινίες «Sleeper και Love and Death». Με τον Άλεν συνεργάστηκε και στην ταινία «Annie Hall» ο τίτλος παραπέμπει στο πραγματικό επώνυμο της ηθοποιού (Χολ). Για την ερμηνεία της στην ταινία απέσπασε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Στο πλευρό του Γούντι Άλεν τάχθηκε πρόσφατα και ο Άλεκ Μπόλντγουιν.

Ο ηθοποιός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «διεξήχθησαν εγκληματολογικές έρευνες σε δύο πολιτείες Νέα Υόρκη και Κονέκτικατ (NY και CT) και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Γούντι Άλεν».

«Η αποκήρυξη του ίδιου και του έργου του, χωρίς αμφιβολία, έχει κάποιο σκοπό. Αλλά είναι άδικο και λυπηρό για μένα. Εργάστηκα με τον Γούντι Άλεν τρεις φορές και ήταν ένα από τα πλεονεκτήματα της καριέρας μου» έγραψε πρόσφατα.

Την περασμένη Κυριακή επανήλθε με νέα ανάρτηση.

«Αν η υπεράσπιση του Γούντι Άλεν σας προσβάλλει, είναι πραγματικά απλό. Κάντε unfollow. Καταδικάστε. Προχωρήστε» έγραψε ο ηθοποιός σε ανάρτησή του στο Twitter.

Πολλοί από τους ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε ταινίες του Γούντι Άλεν, όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Γκρέτα Γκέργουικ και η Ρεμπέκα Χολ υποσχέθηκαν να μην συνεργαστούν ξανά μαζί του. Οι Σαλαμέ και Χολ δώρισαν τις αμοιβές από την ταινία «A Rainy Day In New York» στο ταμείο νομικής υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης του κινήματος Time’s Up.

Η Μίρα Σορβίνο και ο Κόλι Φερθ επίσης δήλωσαν ότι μετάνιωσαν που συνεργάστηκαν με τον Γούντι Άλεν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ