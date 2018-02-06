Χατ-τρικ ο Μήτρογλου, με εννιάρα στους «8» η Μαρσέιγ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με καυτό Κώστα Μήτρογλου, η Μαρσέιγ ισοπέδωσε την Μπουργκ εκτός έδρας 9-0 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας. Τρία γκολ και από τον Οκάμπος.
Ο Κώστας Μήτρογλου μετά το τέρμα απέναντι στη Μετς, φαίνεται να πήρε μπρος. Ο Έλληνας στράικερ σημείωσε το 4ο, το 5ο και το 8ο τέρμα στην άνετη και ευρύτατη νίκη της Μαρσέιγ απέναντι στην Μπουργκ με 9-0 που της έδωσε την πρόκριση για το Κύπελλο Γαλλίας. Ο Λουίς Γκουστάβο στο 10’ έκανε το 1-0, ο Παγιέ με απευθείας εκτέλεση φάουλ το 2-0 στο 13’, ενώ στο 16’ ο Μήτρογλου, αν και θα μπορούσε σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Οκάμπος για το 0-3.
Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους ο Κώστας Μήτρογλου, βρήκε δύο φορές δίχτυα με κεφαλιά στο 20’ και με δεξί πλασέ στο 40’ μετά από δικό του κλέψιμο για το 0-5. Στο 48’ και το 71’ ο Οκάμπος έκανε το 0-6 και 0-7, ενώ ο Μήτρογλου με νέα κεφαλιά στο 81ο λεπτό διαμόρφωσε το 0-8, ενώ ο Ενζί με πέναλτι έκανε το 9-0 στο 89’.
Στο άλλο ματς που έγινε απόγευμα για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας, η Ερμπιέ επικράτησε 3-0 μέσα στην έδρα της Οσέρ και πήρε την πρόκριση.
Πηγή: Sport-fm
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.