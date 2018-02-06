Χατ-τρικ ο Μήτρογλου, με εννιάρα στους «8» η Μαρσέιγ

Με καυτό Κώστα Μήτρογλου, η Μαρσέιγ ισοπέδωσε την Μπουργκ εκτός έδρας 9-0 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας. Τρία γκολ και από τον Οκάμπος.

Ο Κώστας Μήτρογλου μετά το τέρμα απέναντι στη Μετς, φαίνεται να πήρε μπρος. Ο Έλληνας στράικερ σημείωσε το 4ο, το 5ο και το 8ο τέρμα στην άνετη και ευρύτατη νίκη της Μαρσέιγ απέναντι στην Μπουργκ με 9-0 που της έδωσε την πρόκριση για το Κύπελλο Γαλλίας. Ο Λουίς Γκουστάβο στο 10’ έκανε το 1-0, ο Παγιέ με απευθείας εκτέλεση φάουλ το 2-0 στο 13’, ενώ στο 16’ ο Μήτρογλου, αν και θα μπορούσε σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Οκάμπος για το 0-3.

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους ο Κώστας Μήτρογλου, βρήκε δύο φορές δίχτυα με κεφαλιά στο 20’ και με δεξί πλασέ στο 40’ μετά από δικό του κλέψιμο για το 0-5. Στο 48’ και το 71’ ο Οκάμπος έκανε το 0-6 και 0-7, ενώ ο Μήτρογλου με νέα κεφαλιά στο 81ο λεπτό διαμόρφωσε το 0-8, ενώ ο Ενζί με πέναλτι έκανε το 9-0 στο 89’.

Στο άλλο ματς που έγινε απόγευμα για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας, η Ερμπιέ επικράτησε 3-0 μέσα στην έδρα της Οσέρ και πήρε την πρόκριση.

Πηγή: Sport-fm