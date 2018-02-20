«Λουκέτο» στα περισσότερα KFC (Photos)

Απίστευτο και όμως αληθινό. Περισσότερα από τα μισά της καταστήματα στη Μεγάλη Βρετανία αναγκάστηκε να κλείσει τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου η αλυσίδα fast food, KFC καθώς ξέμειναν από κοτόπουλα!

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία αναφέρει ότι αντιμετώπισε «λειτουργικά προβλήματα» την περασμένη εβδομάδα, καθώς άλλαξε εταιρεία διανομής. Μάλιστα, όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο εκπρόσωπο της επιχείρησης, η εταιρεία προέτρεψε τους εργαζομένους της σε αυτή, να κάνουν διακοπές, χωρίς, ωστόσο, να τους εξαναγκάσει.

«Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε στην ποιότητα, οπότε η έλλειψη προμηθειών είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα από τα εστιατόριά μας να κλείσουν και άλλα να λειτουργούν με περιορισμένο μενού ή με περιορισμένο ωράριο», αναφέρει στην ιστοσελίδα της η εταιρεία.

«Οι ομάδες μας εργάζονται χωρίς καθυστέρηση όλες τις ώρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η εταιρεία.