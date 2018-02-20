«Λουκέτο» στα περισσότερα KFC (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Απίστευτο και όμως αληθινό. Περισσότερα από τα μισά της καταστήματα στη Μεγάλη Βρετανία αναγκάστηκε να κλείσει τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου η αλυσίδα fast food, KFC καθώς ξέμειναν από κοτόπουλα!
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία αναφέρει ότι αντιμετώπισε «λειτουργικά προβλήματα» την περασμένη εβδομάδα, καθώς άλλαξε εταιρεία διανομής. Μάλιστα, όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο εκπρόσωπο της επιχείρησης, η εταιρεία προέτρεψε τους εργαζομένους της σε αυτή, να κάνουν διακοπές, χωρίς, ωστόσο, να τους εξαναγκάσει.
«Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε στην ποιότητα, οπότε η έλλειψη προμηθειών είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα από τα εστιατόριά μας να κλείσουν και άλλα να λειτουργούν με περιορισμένο μενού ή με περιορισμένο ωράριο», αναφέρει στην ιστοσελίδα της η εταιρεία.
«Οι ομάδες μας εργάζονται χωρίς καθυστέρηση όλες τις ώρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η εταιρεία.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.