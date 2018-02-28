search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 14:14
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2018 11:55

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων καταπολεμά την έμφυλη βία

28.02.2018 11:55
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων καταπολεμά την έμφυλη βία - Media

Συγκρότηση ΟΔΕ από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την ευαισθητοποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση  της έμφυλης βίας μέσω του διαδικτύου 

Η έμφυλη βία μέσω διαδικτύου (Cyber violence against women and girls) αποτελεί μια αναδυόμενη μορφή βίας, η οποία εντοπίζεται είτε στο διαδικτυακό χώρο -σε ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης- είτε στην επικοινωνία μέσω συσκευών κινητής τεχνολογίας. 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που δύνανται να προκύψουν στη ζωή των γυναικών και κοριτσιών από τις νέες μορφές έμφυλης βίας μέσω διαδικτύου και στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας,  όπως αυτές περιγράφονται στον Άξονα II (Έμφυλη Βία) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020, τον Φεβρουάριο του 2018 προχώρησε στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω διαδικτύου (cyberviolence). Για τη διαδικτυακή δημοσιοποίηση της ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ακολουθεί ο σύνδεσμος που οδηγεί στον σχετικό ιστότοπο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A05%CE%A9465%CE%A7%CE%987-%CE%91%CE%A1%CE%9C?inline=true

Σκοπός της εν λόγω Ο.Δ.Ε. είναι η επεξεργασία νομοθετικών και άλλων παρεμβάσεων, με στόχο την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και, τελικά, την εξάλειψη των μορφών έμφυλης βίας μέσω διαδικτύου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο ψηφιακός δημόσιος χώρος είναι ένας χώρος ασφαλής για όλους και όλες και απαλλαγμένος από έμφυλες ανισότες. 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bbc-new
MEDIA

Βραβεία BAFTA: Παρατράγουδα με το BBC και την δημοσιογράφο του βραβευμένου «Gaza: Doctors under Attack»

karystianou-larisa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μοιάζει οριστική η 21η Μαίου για την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

peristeri_family
ADVERTORIAL

To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5

YANN MARUSSICH
ADVERTORIAL

Ο Ελβετός Performer Yann Marussich για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 16/05 στο Θέατρο NOŪS

PEUGEOT SPORT_WEC_Peugeot 9X8_6 Hours of Spa-Francorchamps_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ομάδα Peugeot TotalEnergies πήρε την πρώτη της pole position και κέρδισε βαθμούς σε έναν περιπετειώδη αγώνα στο Spa-Francorchamps

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

plakias-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 14:14
bbc-new
MEDIA

Βραβεία BAFTA: Παρατράγουδα με το BBC και την δημοσιογράφο του βραβευμένου «Gaza: Doctors under Attack»

karystianou-larisa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μοιάζει οριστική η 21η Μαίου για την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

peristeri_family
ADVERTORIAL

To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5

1 / 3